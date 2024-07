VÍDEO: Beijo lésbico em 'Monstros S.A.' repercute nas redes sociais

A segunda temporada de "Monstros no Trabalho" estreou em maio no Disney+. No entanto, uma cena em especial virou assunto recentemente nas redes sociais. A série, que é um spin-off do filme "Monstros, S.A." (2001), apresentou um casal lésbico na animação e, desta vez, com direito a beijo sem censura.

O filme "Monstros S.A." acompanha uma aventura dos personagens Sullivan e Mike Wazowski, a dupla de monstros que se envolve em uma enorme confusão ao tentar proteger uma criança, Boo, em seu mundo – algo extremamente proibido. Com o sucesso dos filmes, o estúdio resolveu desenvolver uma série em torno do universo da animação.

O spin-off foi lançado em 2021 e já possui duas temporadas. Apesar de ter ganhado uma sequência, "Monstros no Trabalho" ainda é pouco conhecida pelo grande público. A história é ambientada seis meses depois dos acontecimentos do primeiro filme, mostrando como os monstros estão lidando com a nova forma de conseguir energia para a cidade, através das risadas das crianças.

Além dos monstros já conhecidos, a série apresenta muitos personagens novos, incluindo Cutter, uma monstra que trabalha na manutenção da empresa Monstros S.A. Na segunda temporada, a série introduz Sunny, uma ex-namorada de Cutter, com quem teve um término turbulento e que agora são rivais no trabalho. No entanto, no decorrer da temporada, as duas se reconciliam e se entendem, com um pedido de desculpas e um beijão sem censura. A cena foi compartilhada no X, antigo Twitter, e surpreendeu os internautas.

Primeiro beijo lésbico da Disney e Pixar

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a Disney aborda relacionamentos LGBTQIA+ em suas produções. Em 2022, o filme "Lightyear", um spin-off de "Toy Story", mostrou um casal lésbico se beijando pela primeira vez na história do estúdio. A cena rápida, envolvendo a personagem de Uzo Aduba e sua esposa, foi inicialmente cortada pela Disney, que é proprietária do estúdio de animação da Pixar.

Depois, a mesma cena foi adicionada novamente após reações do público ao apoio da Disney ao projeto de lei "Don’t Say Gay", que proíbe discussões sobre identidade de gênero em escolas. Apesar da importância da cena, o beijo em "Lightyear" foi breve e a relação romântica entre as personagens não foi profundamente explorada. Por conta do beijo gay, a animação foi banida em três países do Oriente Médio (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)i