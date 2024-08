VÍDEO: Banda paraense Reggaetown faz cover em meio aos ipês floridos na Almirante Barroso

A banda paraense Reggaetown aproveitou o cenário dos ipês floridos na Avenida Almirante Barroso, em Belém, para gravar um clipe especial com a música "You and Me", da banda de reggae SOJA. O vídeo, que destaca a paisagem urbana com as flores cor-de-rosa, tem feito sucesso nas redes sociais e já acumula mais de 30 mil curtidas no Instagram.

Com os músicos Lelo, Bráulio, Bruno, Armando e Arthur em cena, a banda aproveitou a beleza natural da avenida com a florada dos ipês, que já coloriu diversos trechos de Belém. A Reggaetown utiliza pontos turísticos e locais conhecidos de Belém como cenário para seus vídeos.

A florada dos ipês, que começou a colorir vários trechos da cidade, transformou a avenida em uma verdadeira "passarela" natural. Os variados tons de rosa das flores têm atraído olhares encantados dos moradores.

Nos comentários do vídeo, os fãs não pouparam elogios à escolha do cenário. "Essa música com esse nosso cenário tá tudoooo", comentou uma usuária. Outro seguidor completou: "Que lindo 🤩 🌸🌸🌸 🌸 Belém é linda com essas flores e vocês 😍".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)