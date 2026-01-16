VÍDEO: atriz da Globo reage a assalto em carro de aplicativo e fica ferida com cacos de vidro

A atriz e influenciadora Nina Baiocchi, intérprete da personagem Vânia na novela ‘Coração Acelerado’, da TV Globo, usou as redes sociais na quinta-feira (15) para relatar que foi vítima de um assalto enquanto estava em um carro de aplicativo, no bairro de Santa Cecília, região central de São Paulo. Durante a ação, ela ficou ferida com cacos de vidro após os criminosos quebrarem o vidro do veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na rua Jaguaribe, às 22h59, no último sábado (10). O caso foi registrado como roubo e lesão corporal.

Segundo o relato da atriz, os assaltantes quebraram o vidro do carro, levaram seu celular desbloqueado e a feriram durante a ação. Ela precisou levar pontos devido aos cortes sofridos nas mãos e nos braços.

“Os bandidos quebraram o vidro do Uber e levaram meu celular desbloqueado. Durante o conflito, alguns cacos de vidro acabaram entrando nas minhas mãos e braços, causando alguns cortes, e eu tive que levar alguns pontos”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais.

Nina contou que teve uma reação instintiva ao perceber o assalto e chegou a correr atrás dos criminosos, gritando por ajuda no meio da rua. Segundo ela, estava com as mãos e os braços ensanguentados no momento.

Após a ação, a atriz entrou em um táxi que estava parado no local e pediu para ser levada para casa. Já em sua residência, tentou acessar o computador para trocar as senhas, mas encontrou dificuldades por conta dos ferimentos.

“Quando eu entrei na minha casa, a minha primeira reação foi abrir meu computador e tentar trocar todas as minhas senhas. Só que a minha mão estava com muito sangue, cheia de cortes por conta dos cacos de vidro”, relatou.

Ela afirmou que, após conversar com a mãe, foi orientada a procurar atendimento médico, onde recebeu os cuidados necessários. Em seu desabafo, Nina disse ter se sentido impotente após o crime e criticou a falta de segurança na região onde ocorreu o assalto. Segundo ela, havia um posto policial próximo ao local.

“Para mim, o pior de toda essa situação é saber que tinha um posto policial a cinco minutos de onde tudo aconteceu”, disse. A atriz também fez um apelo às autoridades e pediu apoio dos seguidores para cobrar providências da Secretaria da Segurança Pública (SSP), da Polícia Militar e da Polícia Civil.

“Eu não vou me contentar com impunidade. Não vou aceitar que alguém diga que a culpa era minha por estar mexendo no celular. A culpa é de quem ataca”, declarou. “Não dá mais para fingir que violência é normal. Enquanto a violência for tolerada, ela continua. E eu me recuso a aceitar isso em silêncio.”