Vida mostra pistas de adaptação por meio dos nossos talentos, afirma Pequena Lô

A única constante na vida é a mudança e a melhor forma de se adaptar às situações é usar seus próprios talentos, ensina a atriz, psicóloga e influenciadora digital Lorraine Silva, a Pequena Lô.

A humorista participou da mesa "Adaptação como estratégia de sucesso", nesta quarta-feira, 13, no São Paulo Innovation Week (SPIW), maior festival global de tecnologia e inovação, realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos

Na conversa, a comediante fenômeno das redes sociais falou sobre a arte de abraçar a mudança em diversas situações da vida.

Pequena Lô relembrou a vida na cidade onde nasceu, Araxá (MG), e contou como viu que as portas de uma vida dedicada ao humor estavam abertas: durante uma crise de pânico no aeroporto. Enquanto passava mal prestes a embarcar em uma viagem de férias com a família, sua mãe lhe comprou um livro de piadas para que ela se distraísse.

"Gosto de ter saído de uma crise de pânico por meio de um livro de piadas. Ele foi tão importante porque era o que eu gostava de fazer. Ali eu tive pistas de um talento futuro, que eu nunca imaginei que poderia virar uma profissão e poderia me tornar quem eu sou hoje", relembra Lô.

Desde então, a atriz criou lembretes para si mesma sempre que tem de passar por um momento de adaptação. São três conselhos: reconhecer os seus talentos, estar disposta a aprender com a mudança mesmo que não esteja pronta para ela e lembrar que adaptação não é "engolir goela abaixo" qualquer situação.

Mesmo com o humor nas telas, a influenciadora também contou que passou por momentos difíceis no começo de sua carreira na internet, principalmente pelas críticas que recebia por seus conteúdos - com parte do público apontando sua deficiência.

Lô é portadora de displasia óssea, uma condição que afeta o desenvolvimento dos ossos e a mobilidade. A primeira intervenção aconteceu quando ela tinha 7 anos, e outras quatro cirurgias ocorreram até os 11 anos, quando a jovem descobriu que não conseguiria mais andar. O último procedimento possibilitou que Lô usasse muletas e uma scooter motorizada.

"A minha mente já estava muito frágil e eu não sabia. Falavam que eu só estava naquele lugar porque as pessoas me seguiam por dó, não porque eu era talentosa; que era só porque eu era uma pessoa com deficiência. Aquilo bateu muito forte em mim", aponta.

Ela conta que, prestes a bater 1 milhão de seguidores, pensava que a internet acreditava em um personagem que ela havia criado para se proteger das críticas que recebia. Nessa época, foi diagnosticada com síndrome do pânico, burnout e ansiedade por achar que não tinha talento suficiente.

Mudanças todos os dias

A atriz também falou de uma das grandes adaptações de sua vida: morar sozinha aos 17 anos. Lô saiu de Araxá para Uberlândia para estudar - o que considera a melhor escolha de sua vida. Na casa nova, aprendeu a se adaptar física e mentalmente, tanto nas tarefas de casa como nas relações da vida adulta.

Ainda hoje, Lô vive a mudança todos os dias e passa por um momento recente de adaptação: há três meses ela perdeu a avó, sua incentivadora e "segunda mãe". O luto, diz Lô, é uma das situações que mais ilustram o quanto não estamos prontos para a mudança, mas que é preciso encarar os desafios que se colocam no caminho.

"De todas as adaptações que eu contei para vocês, a que eu estou vivendo é a do luto, que não é fácil. Mas eu entendo o seguinte: todas as adaptações que eu tive de fazer até hoje, eu consegui. Tenho certeza que agora eu também vou conseguir."

Aos 30 anos, Pequena Lô tem 4 milhões de seguidores no Instagram e 6,2 milhões de seguidores no TikTok. A influenciadora digital lançou o seu primeiro livro em 2023, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, o "Na dúvida, escolha ser feliz".

"A gente acha que tem um limite, mas, quando você chega naquele limite, vê que consegue mais. Esse foi o meu caso. Foi uma construção interna muito grande."

SPIW

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, entre esta quarta-feira, 13, e sexta,15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.