Vida e obra de Benedito Nunes são tema de bate-papo on-line nesta quinta-feira

Benedito Nunes é o homenageado do primeiro Papo de Expertise promovido pelo Teatro do SESI em 2021, que irá tratar da vida e obra do professor paraense falecido em fevereiro de 2011. A live ‘Professor Benedito Nunes: o eterno aprendiz’ será realizada nesta quinta-feira, 25, às 16h30, com transmissão ao vivo pelo canal do Teatro do Sesi no YouTube.

Filósofo, crítico literário e escritor, Benedito Nunes desenvolveu a paixão pelos livros desde criança. Foi um dos fundadores da Faculdade de Filosofia do Pará, anos depois integrada à Universidade Federal do Pará (UFPA). Lecionou no Pará, no Brasil e no exterior e se aposentou em 1998, quando recebeu da UFPA o título de Professor Emérito. Foi agraciado duas vezes com o Prêmio Jabuti de Literatura, e em 2010 recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Benedito também escreveu artigos e ensaios para jornais e publicações locais, nacionais e internacionais e atuou ainda no campo cultural, com a fundação, junto de sua esposa Maria Sylvia Nunes, do grupo que se tornou a atual Escola de Teatro e Dança da UFPA.

No bate-papo desta quinta, a mediação será realizada pela comunicóloga Ana Catarina Brito, que atuou na gestão pública por 26 anos, e durante sete anos coordenou a Feira Pan-Amazônica do Livro, estruturando também a programação acadêmica e cultural do evento.

Os convidados carregam história com Benedito Nunes. Andréa Sanjad, editora e criadora do selo Guarda Letras Serviços Editoriais, trabalhou com Benedito Nunes na organização de projetos editoriais, e desde 2010 trabalha na organização e digitalização do acervo do autor, que será lançado no site www.beneditonunes.org.

Quem também participa da conversa é Lilia Silvestre Chaves, mestre em Letras - Teoria Literária pela UFPA; e doutora em Estudos Literários, pela UFMG. Ela organizou os livros “O amigo Bené, fazedor de rumos” e “Meu caro Bené, cartas de Mário Faustino a Benedito Nunes”.

“Benedito Nunes era, antes de tudo, um pensador, um filósofo, e com essa formação reflexiva surgiu um crítico, crítico do mundo, da vida, das artes, voltado para a literatura e muito especialmente para a poesia. Benedito Nunes é, portanto, por meio do pensamento, um homem universal. Essa universalidade o torna permanentemente contemporâneo, como todos que tiveram a capacidade de pensar o mundo, a cultura, a arte e a existência humana. Isso era o que ele fazia, interrogar, refletir, interpretar; e por essas características seu trabalho é, e sempre será atual, e isso se repetirá através dos tempos”, destaca Lilia sobre o autor.

Completa o time do bate-papo Nelson Sanjad, doutor em História das Ciências e da Saúde (Fundação Oswaldo Cruz), é pesquisador do Museu Goeldi e trabalhou com Benedito Nunes durante dez anos na organização de seu arquivo pessoal. Em 2010 retomou o trabalho de organização e digitalização deste arquivo.

“Benedito Nunes é uma referência em vários aspectos. A pessoa dele é uma referência em termos de generosidade para os professores por exemplo, a forma como ele atendia, como lidava com seus alunos, com seus amigos, também é uma referência para a comunidade universitária porque ele participou da criação da Escola de Teatro e do curso de filosofia. A obra escrita dele também é uma referência, tanto no que diz respeito a estudos filosóficos quanto aos de crítica literária. Qualquer pessoa hoje no Brasil que passe pelo campo da filosofia ou teoria literária, tem que ler Benedito Nunes”, destaca Nelson.

O evento será transmitido ao vivo, e terá também a participação do tenor paraense, mestre em canto e membro da Academia Paraense de Música, João Augusto Ó de Almeida, que fará a leitura dramatizada de alguns textos de Benedito.