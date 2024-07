Verão em Marapanim terá muito pagode com Nosso Tom na sexta-feira

Nesta sexta-feira (12), segundo final de semana de julho, o grupo Nosso Tom se apresenta em Marapanim, no Pagode do Coxixo. Com o selo do tradicional Bloco do Coxixo, a festa será no Restaurante Nativos, a partir das 21h.

“A gente ama demais o verão paraense, justamente porque nos proporciona a oportunidade de viajar pelo Pará e fazer apresentações em diferentes localidades. O paraense ama o verão e aproveita muito esse período para se divertir e curtir em vários lugares do nosso Estado”, disse Júlio Cezar Patrício, vocalista da banda.

Júlio César comanda a festa à frente do Nosso Tom (Imagem: Divulgação)

Com centenas de quilômetros para serem rodados neste mês de julho, o Nosso Tom irá passar por diversas regiões do Pará durante o verão, com shows marcados em Salinas, Mosqueiro, Mocajuba, dentre outras localidades que recebem veranistas.

“Levar a música do Nosso Tom para diversos cantos do Pará é muito especial, onde a gente chega o público canta bastante, o que nos emociona bastante, já que a minha maior alegria é tocar as pessoas com o meu canto. Marapanim também é um lugar que eu amo cantar, e no dia 12, no Pagode do Coxixo vamos levar muito samba e pagode para a terra do carimbó”, avalia o artista.

O evento ainda contará com a participação de convidados. As vendas das entradas do Pagode do Coxixo, em Marapanim ocorrem no local do evento.