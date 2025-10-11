Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vencedora do Oscar de melhor atriz, morre Diane Keaton aos 79 anos

As informações foram confirmadas pela revista norte-americana People

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a atriz Diane Keaton. (Foto: Reprodução | Metrópoles)

A atriz Diane Keaton morreu neste sábado (11/10), aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. As informações foram confirmadas pela revista norte-americana People. A causa da morte não foi divulgada.

Vencedora do Oscar de melhor atriz em 1977 pelo filme "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, Diane teve uma carreira de mais de 50 anos. Ela participou de clássicos como O Poderoso Chefão e Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Annie Hall), e se tornou um ícone de estilo e autenticidade em Hollywood.

A estreia dela nas telonas ocorreu em 1970, no filme As Mil Faces do Amor, em que atuou como figurante. Em 1981, ela foi indicada novamente ao Oscar, em 1981, pelo papel de Louise Bryant em Reds.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

vencedora do oscar

melhor atriz

diane keaton

79 anos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXCLUSIVO

Grelo retorna a Belém com novidades no show exclusivo da dupla Henrique e Juliano

Grelo destaca recepção calorosa do público belenense em entrevista ao Grupo Liberal

10.10.25 22h11

CULTURA PULSA NAS RUAS

Chuva marca o início do Auto do Círio 2025, mas não diminui a celebração da fé e da arte, em Belém

O evento terá shows de Gaby Amarantos e DJ Dinho, encerrando o cortejo em frente ao Palácio Lauro Sodré

10.10.25 20h53

CULTURA

Ex-BBB Alane Dias participa do Círio de Nazaré ao lado do namorado Francisco Gil

Este ano, Alane acompanhará a festa na Varanda de Nazaré, espaço tradicional de recepção durante o Círio, e estará ao lado do namorado, o cantor Francisco Gil

10.10.25 20h10

EXCLUSIVO

Mangueirão recebe festival com Henrique e Juliano e participação de Nattan, Grelo e Patrick Costa

Fãs destacam expectativa para ouvir clássicos e sucessos recentes da dupla sertanejo

10.10.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Registro emocionante mostra Malu Galli no Círio Fluvial com Fafá de Belém

A atriz participou da romaria na Baía do Guajará na manhã desse sábado (11)

11.10.25 13h05

CELEBRIDADES

Linn da Quebrada participa da Romaria Fluvial durante o Círio de Nazaré 2025

A cantora está em Belém do Pará para celebrar a Festa da Rainha da Amazônia

11.10.25 9h41

FAMOSOS

Alane Dias marca presença no Círio Fluvial 2025

A ex-BBB e bailarina paraense veio a Belém para a Festa de Nazaré e confirmou participação na Festa da Chiquita

11.10.25 9h14

CELEBRIDADES

Gaby Amarantos, Liniker e Karol Conká se encontram em Belém

As artistas estão na capital paraense para participarem do Círio de Nossa Senhora de Nazaré

11.10.25 7h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda