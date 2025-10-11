Vencedora do Oscar de melhor atriz, morre Diane Keaton aos 79 anos

A atriz Diane Keaton morreu neste sábado (11/10), aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. As informações foram confirmadas pela revista norte-americana People. A causa da morte não foi divulgada.

Vencedora do Oscar de melhor atriz em 1977 pelo filme "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, Diane teve uma carreira de mais de 50 anos. Ela participou de clássicos como O Poderoso Chefão e Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Annie Hall), e se tornou um ícone de estilo e autenticidade em Hollywood.

A estreia dela nas telonas ocorreu em 1970, no filme As Mil Faces do Amor, em que atuou como figurante. Em 1981, ela foi indicada novamente ao Oscar, em 1981, pelo papel de Louise Bryant em Reds.