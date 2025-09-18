Capa Jornal Amazônia
Vem pra Belém? Eric Clapton anuncia show no Brasil; saiba quando

O retorno de uma das maiores lendas da música mundial ao Brasil será dividido em duas apresentações

Gustavo Vilhena*
fonte

Eric Clapton retorna ao Brasil em 2026. (Reprodução)

Eric Clapton anunciou, por meio da página oficial do evento, o seu retorno ao Brasil no primeiro semestre de 2026. Serão duas apresentações nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, no estádio Nilton Santos e Allianz Parque, nos dia 26 e 29 de março, respectivamente. O guitarrista retorna ao Brasil com a promessa de trazer sua maestria e a emoção que o consagraram como uma das maiores lendas da música mundial. 

Segundo a organização do evento, as apresentações de Eric devem ter os seus maiores sucessos, marcando a nova turnê que promete ser histórica. O repertório fará uma viagem aos 50 anos da carreira do artista, relembrando clássicos atemporais e momentos marcantes de sua trajetória. Dentre os sucessos atemporais, a certeza é de que "Layla", "Tears in Heaven", "Wonderful Tonight" e "Cocaine", estarão entre as selecionadas para o espetáculo que combina a experiência de décadas com a paixão nas canções que conquistaram uma legião de fãs por todo o mundo. 

