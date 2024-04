Velório de Ziraldo será na manhã deste domingo (7) no Rio de Janeiro

O cartunista Ziraldo, que faleceu na tarde deste sábado (6), será velado na manhã de domingo (7), às 10h, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no centro do Rio de Janeiro. Já o sepultamento será à tarde, no Cemitério João Batista. A informação foi dada pela família, em nota oficial. O artista de 91 anos morreu de causas naturais em casa.

“Ziraldo faleceu hoje, dia 06 de abril, por volta das 14:30, em sua residência, na Lagoa, Rio de Janeiro, aos 91 anos de idade, de causas naturais. O velório acontecerá neste domingo dia 07 de abril, a partir das 10h, na sede da Associação Brasileira de Imprensa - ABI, na Rua Araújo Porto Alegre, 70 / 11º andar - Centro. O sepultamento será no Cemitério São João Batista, entrada pelo Portão Principal, às 16h30”, informou a família.

Nascido em Caratinga, Minas Gerais, em 24 de outubro de 1932, Ziraldo Alves Pinto teve uma infância marcada pela leitura. Desde cedo demonstrou talento para o desenho, com sua primeira publicação aos seis anos no jornal “A Folha de Minas”. Sua carreira deslanchou nos anos 1950, e ao longo dos anos, Ziraldo consolidou sua presença no cenário cultural brasileiro, tanto em publicações humorísticas quanto em obras voltadas para o público infantil.