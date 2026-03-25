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Velório de Gerson Brenner reúne familiares, fãs e homenagens em São Paulo

Galã dos anos 90, Gerson Brenner marcou TV e teve carreira interrompida em 1998 após assalto

Estadão Conteúdo
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Há 25 anos, Gerson Brenner teve a carreira interrompida. (Reprodução)

O corpo do ator Gerson Brenner está sendo velado nesta quarta-feira (25) na Unidade Funeral Tatuapé, em São Paulo. Familiares, amigos e fãs prestam as últimas homenagens ao artista, que morreu na segunda-feira (23), aos 66 anos, por falência múltipla de órgãos.

A cerimônia de cremação está agendada para ocorrer ainda nesta quarta-feira, às 13h, no Crematório da Vila Alpina, localizado na zona leste da capital paulista.

A despedida tem sido marcada pela emoção de quem acompanhou a trajetória do ator ao longo de décadas.

Despedida familiar e homenagens

Entre os primeiros a chegar ao local do velório estavam a viúva de Gerson Brenner, Marta Mendonça Brenner, e a irmã do ator, Cristina Brenner. Emocionada, Cristina comentou sobre a relação do público com o artista.

Em entrevista à revista Quem, Cristina lembrou o carinho recebido pelo irmão. "Ele sempre foi muito querido. Ao longo desses anos, muitos fãs continuaram presentes. Foi um irmão guerreiro, um exemplo de vida", declarou.

Ela também mencionou que os últimos dias do ator foram de oscilações no estado de saúde, antes da internação que precedeu seu falecimento.

Fãs e o legado do artista

A presença de admiradores de Gerson Brenner foi notável, com muitos acompanhando sua carreira. Com cartazes e mensagens, fãs destacaram o impacto duradouro do artista.

Um admirador afirmou à Quem: "Vai deixar muita saudade. Jamais será esquecido pelo povo brasileiro." A TV Globo, emissora onde o ator construiu grande parte de sua trajetória, enviou uma coroa de flores como homenagem.

Carreira e interrupção precoce

Gerson Brenner ganhou destaque na televisão nos anos 1990, firmando-se como um dos galãs da época. Sua atuação marcou novelas como Rainha da Sucata, Corpo Dourado, Deus nos Acuda e Perigosas Peruas.

Em 1998, no auge de sua carreira, o ator foi vítima de uma tentativa de assalto e baleado na cabeça. O incidente o afastou definitivamente da vida pública e de suas atividades artísticas.

Vida pessoal e a memória no público

O ator deixa a esposa, Marta Mendonça, com quem era casado desde 2014, e as duas filhas: Vica Brenner e Anna Luisa Haas Oliveira. Sua filha primogênita está grávida, aguardando o primeiro neto do artista.

Mesmo ausente dos holofotes por décadas, Gerson Brenner permaneceu na memória do público. Sua trajetória continua sendo lembrada, e a comoção marca sua despedida.

 

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Gerson Brenner/morte/velório
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