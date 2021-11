Veja: vídeo com possível trecho da nova música de Anitta

Anitta está em Belém para gravar o novo videoclipe e não demorou muito para os fãs da cantora e curiosos se reunírem no Mercado Ver-o-Peso, local aonde será gravado partes do videoclipe.

Cartazes foram colocados em vários pontos do local com uma foto da artista com o nome 'Novinha'.

O vídeo que está circulando nas redes sociais mostra a possível batida da nova música da cantora que fará uma parceria com Pedro Sampaio.