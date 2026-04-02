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Veja o que muda no BBB 26 após o MPF notificar a Globo e pedir fim das restrições extremas

Segundo o documento, submeter indivíduos a situações perigosas para gerar entretenimento pode representar uma afronta direta à dignidade humana

Estadão Conteúdo
fonte

Logo do BBB (Reprodução)

O Ministério Público Federal (MPF) notificou a TV Globo e pediu o encerramento das restrições mais extremas que o BBB propõe. A decisão fundamenta-se em representações que apontam riscos à integridade física e psicológica dos participantes da atual edição do reality show.

Segundo o documento, submeter indivíduos a situações perigosas para gerar entretenimento pode representar uma afronta direta à dignidade humana. No texto, o órgão destaca que decisões que dificultam acesso a necessidades básicas como água e banheiro devem ser suspensas. O Estadão entrou em contato com a TV Globo, mas não obteve resposta. O espaço segue em aberto.

A recomendação do MPF é que as provas com mais de 3 horas de duração deverão ser interrompidas. Além de garantir um maior descanso aos participantes, bem como intervalos para alimentação e hidratação durante os desafios, a emissora ainda precisa propor terapia para eliminados.

Outra recomendação da MPF gira em torno da questão de brothers que já tenham problemas de saúde. O órgão afirma que estes não devem perder pontos ao não participarem de provas muito arriscadas, e que a emissora deve analisar o histórico de saúde de todos os participantes do reality.

O que não pode mais ter no reality:

Provas longas de resistência que exijam mais de 3 horas ininterruptas em pé ou isolamento com luzes intensas; Punições severas; Restrição constante de acesso a banheiros, água e comida durante as dinâmicas.

A Globo ainda será obrigada a:

Garantir intervalos regulares para descanso, alimentação e hidratação em disputas longas; Poupar os participantes com problemas de saúde prévios de dinâmicas arriscadas sem que sofram punições; Fornecer acompanhamento psicológico por tempo indeterminado para quem sair ou for eliminado.

Para determinar essas exigências, o MPF cita as convulsões de Henri Castelli durante uma prova, antes dele deixar o programa; o desmaio de Rafaella no Quarto Branco; e, ainda, a necessidade de atendimento médico às participantes Ana Paula Renault e Milena após o Castigo do Monstro na última semana.

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TV/BBB 26/MPF/RESTRIÇÕES EXTREMAS
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