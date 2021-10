Varanda de Nazaré encerra em clima de festa e Fafá espera retornar à Estação das Docas em 2022

O último dia de programação da Varanda de Nazaré terminou em clima de festa com Fafá de Belém e convidados cantando no coreto do Parque da Residência a canção "Zouck da Naza", de Almirzinho Gabriel. A cantora disse que o Círio é festivo e com emoção e espera que no próximo ano a Varanda esteja novamente montada na Estação das Docas.

Depois de aproximadamente uma semana com uma agenda intensa, a cantora Fafá de Belém encerra a 11ª edição da Varanda de Nazaré. Em vários momentos da apresentação a artista não conseguiu conter a emoção e disse que mesmo diante de todas as restrições e limitações a ideia foi passar para o público que acompanhou por meio da live a ideia do que é a Varanda de Nazaré.

"Mais uma vez a nossa intenção foi agregar. Tivemos aqui vários convidados como a cantora lírica Mariane Lima, Lucinha Bastos, Juliana Sinimbú, Bia Dourado, Almirzinho Gabriel e entre outros artistas. Mesmo com todos os cuidados e respeitando os protocolos de segurança, conseguimos fazer uma festa bonita", comemorou Fafá, que ao final do show foi até a porta do Parque da Residência para cumprimentar o público que acompanhava o show ao lado de fora.

A escritora e filósofa Djamila Ribeiro, uma das convidadas da Varanda, disse que já esteve em Belém cinco vezes, mas é a primeira que participou do Círio e sentiu a energia da cidade totalmente diferente e diz que durante essa experiência na cidade ela leva o sentimento de acolhimento.

"Eu sou do candomblé e nesse tempo aqui vejo o quanto fomos bem tratados e acolhidos. A fé extrapola, pois fomos muito bem recebidos e amados, principalmente, por ser em um momento de pandemia", destaca a escritora.