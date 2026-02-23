Valor Sentimental bate O Agente Secreto e Brasil sai do Bafta sem vitória

O cinema brasileiro não conquistou prêmios no Bafta, realizado neste domingo (22) em Londres, na Inglaterra. As produções nacionais concorriam em quatro categorias na premiação britânica. O filme "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, foi o grande vencedor da noite, levando o Bafta de melhor filme.

Na categoria de filme em língua não inglesa, "Valor Sentimental", de Joachim Trier, venceu "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. "O Agente Secreto" também disputava o prêmio de melhor roteiro original, mas "Pecadores", de Ryan Coogler, foi o premiado.

O documentário "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, estava entre os indicados na categoria, que teve "Mr Nobody Against Putin" como vencedor. Em melhor fotografia, Adolpho Velloso, por "Sonhos de Trem", concorreu, mas "Uma Batalha Após a Outra" levou o prêmio.

Oscar em Pauta

A premiação britânica é um dos termômetros mais relevantes da temporada, especialmente para produções que buscam consolidar espaço na corrida pelo Oscar. A votação para o prêmio da Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood começa em 26 de fevereiro e termina em 5 de março.

"O Agente Secreto" concorre a melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator (Wagner Moura) e melhor elenco no Oscar. A relevância do Bafta para a temporada de premiações é destacada.

Vencedores Notáveis

Paul Thomas Anderson recebeu o prêmio de melhor direção, superando nomes como Ryan Coogler, Chloé Zhao e Joachim Trier. O prêmio de melhor elenco foi para "I Swear", de Kirk Jones.

"I Swear" surpreendeu ao premiar Robert Aramayo como melhor ator, em uma disputa com favoritos como Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet. Na categoria de melhor atriz, Jessie Buckley, por "Hamnet", foi a vencedora, assim como no Globo de Ouro. A lista de indicadas foi a mesma do Oscar.

Prêmios para Coadjuvantes e Técnicos

Sean Penn venceu entre os atores coadjuvantes por "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson. Ele concorria com Benicio del Toro e Jacob Elordi. Wunmi Mosaku, de "Pecadores", foi a melhor atriz coadjuvante.

"Uma Batalha Após a Outra" também ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado, assinado por Thomas Anderson, baseado no livro "Vineland". "Zootopia 2" foi eleita a melhor animação e "Hamnet - A Vida Antes de Hamlet" o melhor filme britânico. A melhor trilha sonora foi a de "Pecadores".

Nos prêmios técnicos, "Uma Batalha Após a Outra" conquistou melhor edição, além de fotografia. "Frankenstein" levou os prêmios de cabelo e maquiagem e design de produção. "Avatar: Fogo e Cinzas" venceu em efeitos especiais e "F1" em melhor som.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.