Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Valor Sentimental bate O Agente Secreto e Brasil sai do Bafta sem vitória

O grande vencedor da noite foi Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson

Estadão Conteúdo
fonte

O filme é ambientado em Recife na década de 1970, durante a ditadura militar brasileira (Reprodução)

O cinema brasileiro não conquistou prêmios no Bafta, realizado neste domingo (22) em Londres, na Inglaterra. As produções nacionais concorriam em quatro categorias na premiação britânica. O filme "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, foi o grande vencedor da noite, levando o Bafta de melhor filme.

Na categoria de filme em língua não inglesa, "Valor Sentimental", de Joachim Trier, venceu "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. "O Agente Secreto" também disputava o prêmio de melhor roteiro original, mas "Pecadores", de Ryan Coogler, foi o premiado.

O documentário "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, estava entre os indicados na categoria, que teve "Mr Nobody Against Putin" como vencedor. Em melhor fotografia, Adolpho Velloso, por "Sonhos de Trem", concorreu, mas "Uma Batalha Após a Outra" levou o prêmio.

Oscar em Pauta

A premiação britânica é um dos termômetros mais relevantes da temporada, especialmente para produções que buscam consolidar espaço na corrida pelo Oscar. A votação para o prêmio da Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood começa em 26 de fevereiro e termina em 5 de março.

"O Agente Secreto" concorre a melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator (Wagner Moura) e melhor elenco no Oscar. A relevância do Bafta para a temporada de premiações é destacada.

Vencedores Notáveis

Paul Thomas Anderson recebeu o prêmio de melhor direção, superando nomes como Ryan Coogler, Chloé Zhao e Joachim Trier. O prêmio de melhor elenco foi para "I Swear", de Kirk Jones.

"I Swear" surpreendeu ao premiar Robert Aramayo como melhor ator, em uma disputa com favoritos como Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet. Na categoria de melhor atriz, Jessie Buckley, por "Hamnet", foi a vencedora, assim como no Globo de Ouro. A lista de indicadas foi a mesma do Oscar.

Prêmios para Coadjuvantes e Técnicos

Sean Penn venceu entre os atores coadjuvantes por "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson. Ele concorria com Benicio del Toro e Jacob Elordi. Wunmi Mosaku, de "Pecadores", foi a melhor atriz coadjuvante.

"Uma Batalha Após a Outra" também ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado, assinado por Thomas Anderson, baseado no livro "Vineland". "Zootopia 2" foi eleita a melhor animação e "Hamnet - A Vida Antes de Hamlet" o melhor filme britânico. A melhor trilha sonora foi a de "Pecadores".

Nos prêmios técnicos, "Uma Batalha Após a Outra" conquistou melhor edição, além de fotografia. "Frankenstein" levou os prêmios de cabelo e maquiagem e design de produção. "Avatar: Fogo e Cinzas" venceu em efeitos especiais e "F1" em melhor som.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

BAFTA 2026

PREMIAÇÃO

CONSOLIDA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DESCLASSIFICAÇÃO?

BBB 26: Marciele diz que Jordana a agrediu sem querer e pede cuidado da sister

A paraense não hesitou em expor a própria aliada diante das câmeras

23.02.26 10h00

GRAVAÇÃO

Richard Rasmussen tem veículo apreendido pela PRF na Transamazônica

Biólogo realizava expedição de 1.500 km no Norte, porém jornada foi encerrada após fiscalização da PRF em Manaus

23.02.26 9h36

EXUMAÇÃO

Por que os corpos dos Mamonas Assassinas são exumados hoje, segunda (23), após 30 anos? Entenda

A medida ocorre 30 anos depois da morte de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, no auge do sucesso nacional.

23.02.26 9h22

CARNAVAL

Participação infantil marca desfiles das escolas de samba em Belém

Com participação em alas mirins e na bateria, pequenos mostram que o carnaval também é espaço de formação cultural e familiar

22.02.26 8h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRETA

Ana Paula se revolta após Alberto Cowboy citar seu pai e parte para confronto no BBB 26

Discussão aconteceu após formação do Paredão e mobilizou participantes na madrugada desta segunda-feira (23)

23.02.26 7h29

SAIBA QUEM É

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e citado em briga no BBB 26

Nome do ex-político mineiro virou alvo de discussão após confronto entre Ana Paula e Alberto Cowboy no reality

23.02.26 7h56

BBB 26

Milena, Chaiany e Maxiane estão no Paredão do BBB 26; veja votação

Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação

23.02.26 8h17

EXUMAÇÃO

Por que os corpos dos Mamonas Assassinas são exumados hoje, segunda (23), após 30 anos? Entenda

A medida ocorre 30 anos depois da morte de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, no auge do sucesso nacional.

23.02.26 9h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda