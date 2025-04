'Vale Tudo': quem vai ficar com a mala roubada de Marco Aurélio? Relembre a versão antiga

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, uma mala recheada de dólares vai parar nas mãos de quem menos esperava. Após a morte de Rubinho (Júlio Andrade), a bagagem dos passageiros do jatinho se mistura, e a quantia que seria usada na fuga de Marco Aurélio (Alexandre Nero) muda de rumo.

César (Cauã Reymond), que estava a bordo do avião, acaba levando uma mala por engano. Ele tenta abrir o cadeado ao lado de Maria de Fátima (Bella Campos), com quem tem um caso. "Na hora de sair, eu peguei essa mala e deixei a minha lá", diz o modelo. A expectativa do casal, no entanto, logo vira frustração: dentro da mala, eles não encontram nada que valha a pena.

Enquanto isso, a bagagem com o dinheiro vai parar em outro destino. Raquel (Taís Araújo) fica com os pertences do ex-marido para organizar e, junto com Ivan (Renato Góes), encontra a quantia escondida. A partir daí, os dois passam a discordar sobre o que fazer com o valor.

Ivan acredita que usar o dinheiro seria uma forma de recomeçar. Raquel, por outro lado, não concorda. Ela diz que não se sentiria bem mantendo algo que veio de um golpe. A diferença de opiniões causa um desgaste no relacionamento dos dois.

Na primeira versão da novela, Fátima (Gloria Pires) descobriu que a fortuna estava com a mãe e armou um plano para pegar a mala e jogar a culpa em Ivan (Antônio Fagundes). Raquel acreditou na filha e chegou a romper com ele. A vilã ainda pensou em fugir do País com César (Carlos Alberto Riccelli), mas decidiu aceitar o pedido de casamento de Afonso (Cassio Gabus Mendes). Depois disso, levou a mala de volta para Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e, após gravar a confissão dele sobre a origem do dinheiro, chantageou o executivo em troca de um emprego para César na TCA.