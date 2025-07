'Vale Tudo': Alice Wegmann compara antes e depois de cena marcante da novela; vídeo

A atriz Alice Wegmann fez uma comparação de uma cena marcante das duas versões da novela Vale Tudo, da Globo. Intérprete de Solange Duprat no remake, ela aproveitou a exibição do momento em que a personagem humilha Fátima (Bella Campos) no casamento e fez uma montagem de quando a cena foi interpretada por Lidia Brondi no ano de 1988.

Por meio de vídeo compartilhado no feed do Instagram, a artista mostrou as duas atrizes lado a lado falando, em sincronia, a mesma fala, - que de tão rápido parece um trava-língua -, na qual diziam: “A gente pode enganar todo mundo por quase todo o tempo, quase todo mundo por todo o tempo, mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Essa nunca falhou, Fátima, e não vai falhar dessa vez”. Confira:

VEJA MAIS

Na legenda, Alice contou sobre a alegria de interpretar Solange na trama da TV Globo. "Comparar não é bom, mas eu como fã de #ValeTudo 88 fico feliz demais de poder ter reproduzido esse trava línguas icônico. Lídia Brondi, que mulher! Gilberto Braga, que autor! Solange Duprat, que personagem! uma honra imensa estar aqui nessa versão de 25 com um elenco que admiro tanto. ainda temos muita novela pela frente, muita coisa pra pensar “MAS POR QUEEEE MOCINHA DUPRRRAT?” e muitos chéries pra falar até lá. obrigada a todos vocês por tanto carinho e por acompanharem esse novelão! continuem com a gente, até outubro a workaholic aqui tá muito on!", afirmou.

Nos comentários, celebridades e internautas rasgaram elogios à atriz. "vc é PERFEITA", comentou Luísa Périsse, filha da atriz Heloísa Périsse. "Você é f*da! 👏🏼", escreveu a atriz Carla Díaz. "Perfeita demais, chérie", comentou um, fazendo referencia a um bordão frânces da personagem. Um quarto ainda comentou sobre a inspiração em Alice: "Tô encantado contigo! Como ator que sou, você é inspiração".