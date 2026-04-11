Val Marchiori posta reflexão em tratamento contra câncer: conheci o medo

A influenciadora Val Marchiori postou uma reflexão a respeito do tratamento que passa contra um câncer de mama em seu Instagram neste sábado, 11. "Nesta semana completei cinco de 15 sessões de radioterapia. Ainda faltam 10. E nesse processo eu conheci o medo. Medo do desconhecido, do silêncio, de estar ali, só você e Deus. E foi nesse lugar que algo mudou dentro de mim", escreveu.

A influenciadora prosseguiu: "Hoje eu entendo a dor e o medo de outra mulher, não só o meu, mas o de tantas que sofrem em silêncio. Nós, mulheres, precisamos nos ajudar mais, nos acolher mais, nos amar mais. Porque ninguém entende melhor uma mulher do que outra mulher."

Val Marchiori ainda pediu por mais "amor, empatia e humanidade".