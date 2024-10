'Val canta Gal': Valéria Paiva faz show em homenagem a Gal Costa em Ananindeua neste domingo (27)

Ouvir as interpretações da inesquecível Gal Costa, ícone da música brasileira que faleceu em 9 de novembro de 2022, é algo muito prazeiroso. Entretanto, fazer um show interpretando canções marcantes de Gal com um sotaque bem paraense em um astral que tem a ver com memórias de vida e um momento ímpar, prestes a completar 40 anos de carreira, vai mais além. Esse desafio vai ser encarado ao pé da letra por uma artista bem conhecida do público paraense: Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual. Ela vai subir ao palco do Teatro Municipal de Ananindeua, neste domingo, dia 27, às 20h30, para apresentar o show "Val canta Gal - Grandes Sucessos de Gal Costa por Valéria Paiva".

Em 2025, Valéria completará 40 anos de carreira. Ela começou a cantar aos dez anos de idade e já fez parte de várias bandas, antes de ser mais conhecida no Fruto Sensual. Cantou na Prisma, Banda Real e na Conexão Amazônica. E há cerca de 30 anos, fundou, junto com Neco Patifão, o Fruto Sensual. "Então, é um ano de grandes comemorações", declara a cantora.

Valéria tem uma relação profunda com a obra da baiana Gal Costa. Ela escutava com o pai, o motorista Valmiro Silva e a mãe, a professora Maia Paiva, canções interpretadas por Clara Nunes, Maria Bethânia e de Gal Costa, entre outros artistas. "Quando o meu pai chegava em casa, depois do trabalho, ele pegava violão e a gente ia cantar músicas do Noite Ilustrada, Nelson Gonçalves, Gal Costa. E aí eu cresci ouvindo essas músicas, tendo essas referências", relembra.

Sem medo dos tons

Portanto, o canto de Gal Costa ecoou na vida pessoal e profissional de Valéria há muito tempo. "A Gal foi uma grande influência para mim porque, com a voz dela, ela brincava com a voz. Ao mesmo tempo em que ela alcançava tons altíssimos e brincava com aquilo, sem medo. Ela nunca teve medo dos tons, tanto que, na música 'Meu Nome é Gal', ela brinca. E tanto em tons altos como em tons baixos, ela tornava uma música um espetáculo, fenomenal, apenas brincando com a voz dela".

"E transmitia muito amor também, toda a música que a Gal interpreta, a gente tem muito sentimento ali, ela canta e transmite na música um sentimento, o que ela está sentindo. Se ela é uma música triste, parece que ela canta chorando e eu aprendi muito isso com ela", afirma Valéria Paiva.

Foram selecionadas pelo menos umas 20 músicas para "Val canta Gal", mas, como diz Valéria, podem surgiu alguns medleys. "E eu vou cantar 'Meu nome é Gal', que é um grande desafio para qualquer cantora, né?", detalha a artista. Outras atrações são "Chuva de Prata" ("que é aquela que a gente canta nos carauquês da vida"), sambas e "Dia de Domingo", que a cantora vai cantar com o pai dela no palco.

"Val canta Gal" vai contar com os músicos Igor Capela no violão e guitarra; Edvaldo Cavalcanti na bateria; Nelson Santos no baixo e Rodrigo Camarão na direção musical e no piano.

Nortista

Entre outras atrações, o show vai ter o jeito de uma artista da terra. "É uma paraense, uma nortista, cantando com seu chiado, com seu sotaque, né? Eu quero manter bem isso, cantando grandes sucessos de grandes compositores, como Tom Jobim, Caetano Veloso, buscando interpretar a Gal Costa, né? Eu vou fazer a minha interpretação, eu vou tentar juntar um pouquinho de Valeria Paiva e Gal Costa nisso tudo. Eu vou ser bem audaciosa, mas é uma forma maravilhosa de homenagear essa artista que foi uma grande referência pra mim", adianta Valéria em alto astral.

Prestes a protagonizar esse momento mágico, Valéria Paiva não esconde o contentamento em concretizar o projeto "Val canta Gal". "Cantar é a minha forma de mostrar para o mundo que eu existo, que eu tenho sentimentos, é a forma que eu demonstro meus sentimentos quando eu tô triste, quando eu tô alegre, a forma que eu desestresso, que eu fico feliz. Cantar pra mim é vida!", arremata a cantora.

SERVIÇO:

Show 'Val canta Gal - Grandes Sucessos de Gal Costa por Valéria Paiva'

27 de outubro de 2024

Local: Teatro Municipal de Ananindeua - Parque Cultural Vila Maguary

Endereço: Av. Cláudio Sanders, 3360 - Centro, Ananindeua - PA

Horário: 20h30

Ingressos: Disponíveis em https://abre.ai/valcantagal