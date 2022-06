Vacinação contra covid, gripe e sarampo segue durante esta semana em Belém

A vacinação da população contra a Influenza, covid-19 e sarampo segue até sexta-feira (10) na cidade. As vacinas estarão disponíveis em Unidades Básicas de Saúde (UBS), shopping centers e faculdades, em horários diferenciados e seguindo os critérios dos públicos elegíveis. Vale destacar que a vacina contra covid-19 está disponível para o público infantil e adulto.

Podem se vacinar todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até janeiro deste ano e que ainda não receberam a terceira dose. Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam apresentar laudo ou receita médica, que comprove a condição. Já os trabalhadores da saúde e demais trabalhadores que estão aptos a vacinar precisam apresentar carteira profissional, crachá ou outro documento comprobatório do exercício da atividade.

Confira os locais de vacinação:

- Postos de vacinação da rede municipal (UBS e Estratégias de Saúde da Família), das 8h às 17h;

- Faculdades (Unifamaz, Fibra e Unama), das 9h às 17h;

- Shoppings centers: Pátio Belém, Boulevard, Bosque Grão-Pará e Parque Shopping, de segunda a sexta, de 14h às 20h; e IT Center, das 8h às 19h.