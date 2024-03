Unha encravada levou funkeiro a amputar dedo; entenda

MC Danilo Boladão passou por uma cirurgia no último dia 21 para amputar o dedão do pé esquerdo. O funkeiro sofre de diabetes tipo 1 e teve uma complicação causada por uma situação que pode ser simples para grande parte da população.

Segundo a equipe do artista afirmou à Quem, tudo começou com uma unha encravada. Entretanto, ele desenvolveu uma bactéria nociva no local por causa da doença crônica e precisou passar pela cirurgia de remoção do membro.

Ele fez a cirurgia na última quarta-feira (28) e está em casa, após ficar oito dias internado no hospital Guilherme Álvaro, no litoral de São Paulo.