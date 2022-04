Livro infantil tem aventura animal na Amazônia com fundo educativo

Um time de animais aventureiros ganha forma nesta quinta-feira, 7, com o lançamento do livro “A Lagoa dos Bichos - O Sumiço do Sapo Sassá”, de Geraldo Sena. A publicação é da Samauma Editorial, e terá um evento de lançamento nesta quinta, na Livraria Fox (Tv. Dr. Moraes, 584 - Nazaré), a partir das 17h.

A narrativa traz uma turma formada por uma coruja, uma garça, uma cobra, um peixe-boi, um macaco-prego e um sapo. Na aventura de estreia, o sapo Sassá é o protagonista, mesmo sendo o que menos aparece na história, como explica o autor, já que na aventura os outros bichos saem à sua procura.

O autor também destaca que na história há diversos conceitos que possibilitam reflexões sobre amizade, o respeito à acessibilidade e a compreensão mútua. São elementos do plano de fundo da aventura.

Estreia do músico Geraldo Sena na literatura, o livro nasceu originalmente da vontade de escrever uma peça de teatro. “Fiz um começo de duas folhas e parei. Eu queria que fossem personagens animais, não fossem personagens reais, mas parei, guardei. Um belo dia eu disse para minha mulher em casa: ‘poxa, um tempo desse eu comecei a escrever um uma peça, mas num gostei muito do começo, não sei se está a altura de de dar continuidade’. Aí ela disse: ‘deixa eu ver’. Li pra ela, ela se encantou e disse: ‘continue, poxa, tá tão bacana, eu adorei esse começo’”, relembra.

Geraldo então decidiu escrever a história já em formato de livro, mas a ideia de adaptar a história para o teatro não foi descartada. Ele conta, inclusive, que o Grupo Palha, coletivo de teatro, já trabalha na adaptação para o futuro.

“A obra é uma fábula porque os personagens são animais, mas na verdade é uma aventura com mistério, suspense, tem também a parte engraçada, da trocação de ideias e comportamentos entre os personagens”, explica o autor, que também conta um pouco da história.

“Toda a aventura se desenrola quando um belo dia a turma acorda e o sapo está sumido, o sapo Sassá. E aí a aventura se desenrola nessa busca do Sapo Sassá. É o personagem principal dessa primeira história, mas é o que menos aparece”, entrega.

“A Lagoa dos Bichos - O Sumiço do Sapo Sassá” foi viabilizado por edital da Lei Aldir Blanc, e adquirido também pela Biblioteca Arthur Viana (Centur). Em breve, a narrativa poderá ser acessada por ainda mais gente, já que a publicação também vai ganhar versões em braile e audiobook, como adianta o autor.

O livro tem ainda prefácio de João de Jesus Paes Loureiro, e Geraldo conta sobre as percepções de leitor apontadas por ele. “Depois que eu escrevi, minha esposa foi a primeira pessoa a ler, e ela é muito da área da docência também e identificou vários temas transversais no texto, os quais eu não eu não coloquei intencionalmente[...].Sobre isso, eu disse para o João de Jesus Paes Loureiro: ‘olha, Jesus, eu não coloquei isso intencionalmente aí. Foi surgindo’. Ele falou: ‘mas realmente quem descobre as ideias do intrínsecas do escritor é o leitor’”, conta.