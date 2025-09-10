Último show de Angela Ro Ro será exibido na TV

O último show realizado por Angela Ro Ro, que morreu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos, em decorrência de uma infecção generalizada, será exibido pela primeira vez na televisão. No próximo sábado, 13, às 23h59, a TV Brasil transmite, no programa Cena Musical, a íntegra da apresentação Cheia de amor pra dar, realizada em março deste ano, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro.

A exibição, que não estava prevista para este momento, foi antecipada pela emissora como forma de homenagear a cantora. O espetáculo marcou a última aparição pública da artista antes de sua internação no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, onde permaneceu por três meses tratando uma infecção pulmonar.

Repertório variado

Durante a apresentação, Angela percorreu composições próprias e de outros artistas, mesclando gêneros como bossa nova, jazz, blues, rock e canções internacionais. No repertório, estão músicas como Compasso, Amor, meu grande amor e Malandragem - esta última composta por Frejat e Cazuza para ela, mas eternizada na voz de Cássia Eller.

Também fazem parte da seleção faixas como Tola foi você, Só nos resta viver, Escândalo, Simples carinho e Fogueira, além de interpretações de clássicos como Night and Day, de Cole Porter, e Ne me quitte pas, de Jacques Brel. Após a transmissão na TV aberta, a gravação ficará disponível no aplicativo TV Brasil Play e no canal oficial da emissora no YouTube.