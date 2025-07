Último Arrastão do Pavulagem 2025 será neste domingo (06/07) com plantio de ipês e show especial

A temporada junina de 2025 do Arraial do Pavulagem chega ao fim neste domingo (06/07), com a realização do 4º e último Arrastão do ano. O encerramento da manifestação cultural será marcado por um ato simbólico e ambiental: o plantio de cinco mudas de ipê nas cores amarelo, rosa, branco e roxo, a partir das 8h, em frente à sede do Instituto Arraial do Pavulagem, localizada no Boulevard da Gastronomia. A ação homenageia o tema da edição deste ano, “Arraial da Floresta”, e representa o compromisso com o cuidado e preservação da cidade.

Já o Batalhão da Estrela, juntamento com a população, estará concentrado desde às 9h, na Praça da República, vivenciando a tradicional Roda Cantada. Acompanhado por músicos e brincantes, o cortejo contará com a participação dos bois Máscaras Alce, da comunidade Ponta Bom Jesus (São Caetano de Odivelas), e Malhadinho, parceiro histórico do Arraial. Após a saída inicial do Boi Pavulagem, todos seguem em desfile pelas ruas do centro de Belém até a Praça Waldemar Henrique.

O encerramento do cortejo será marcado por um espetáculo musical da banda Arraial do Pavulagem. O show contará com participações especiais da cantora Luê, do Grupo Sancari, Antônio de Oliveira e Allan Carvalho, Rafael Veredas e Heitor Carvalho.

VEJA MAIS

Ao longo dos domingos anteriores, o Arraial do Pavulagem recebeu outros grupos tradicionais, como os bois Faceiro (Colares), de Banda (Igarapé-Miri), e o Boi de Rodas da Associação Bem Viver (Santa Luzia do Pará), além de artistas e mestras da cultura popular como Laurene Ataíde, Normalina, Valéria Paiva, Nazaré Pereira, Kim Marques, Vittória Braun, Íris da Selva, Os Pássaros Urbanos, o Cordão Colibri e o artista visual And Santtos.

Sustentabilidade e consciência ambiental

A edição deste ano também reforçou a preocupação ambiental do Arraial do Pavulagem. Segundo dados do “reciclômetro”, já foram recolhidos 2.508 kg de resíduos recicláveis ao longo dos cortejos. Entre os materiais estão 875 kg de plástico, 630 kg de vidro, 608 kg de papelão e 397 kg de metal. A coleta foi realizada em parceria com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (CONCAVES).

O esforço faz parte do compromisso da organização com a sustentabilidade, promovendo um cortejo mais limpo e conectado ao tema que busca sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental e do cuidado com os territórios urbanos.

Uma das novidades de 2025 foi o “Re x Pa da Reciclagem”, que mobiliza as torcidas do Remo e Paysandu em torno da coleta seletiva. Lixeiras com as cores dos times foram posicionadas na Praça Waldemar Henrique, e os resíduos são pesados ao final do evento. A torcida que reciclar mais ganha simbolicamente a rodada, promovendo uma disputa amistosa pela sustentabilidade.

Os Arrastões do Pavulagem são apresentados por meio da Lei Semear, da Fundação Cultural do Pará (FCP) e do Governo do Estado. Contam com patrocínio da Equatorial Pará, criação e produção do Instituto Arraial do Pavulagem, e apoio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult/PA), Prefeitura de Belém, TV Liberal, Point do Açaí, Ferryboat Amazonas, Sesc (PA), Blois e Oliveira Assessoria Contábil e da CONCAVES.