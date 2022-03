Twitter de Wesley Safadão é hackeado e posta conteúdo pornográfico

Susto! Durante esta manhã, os fãs do cantor Wesley Safadão levaram um susto ao acompanhar as redes sociais do artista. Mensagens com conteúdo pornográfico explícito, além de outras com cunho racista e intolerante foram publicadas deliberadamene na conta do artista. A assessoria do cantor, que infomou que "A conta dele foi hackeada nesta madrugada e a equipe já está mexendo pra resolver".

Nos comentários das publicações, os internautas entenderam rapidamente que se tratava de uma invasão cibercriminosa, e deixaram seus comentários diversos. Nas publicações pornográficas, os seguidores chegaram a brincar: "O cara já acorda safadão", "Como explicar isso agora para o pastor?", "As mensagens motivacionais da manhã estão diferentes".