TV Cultura tira Vera Magalhães da apresentação do Roda Viva e jornalista responde; veja!

Na publicação que fez, Vera afirma que, em dezembro de 2025, havia acertado com a direção da Cultura a renovação de seu contrato por mais um ano.

Estadão Conteúdo

Vera Magalhães anunciou que vai deixar a apresentação do programa Roda Viva, da TV Cultura, depois de seis temporadas à frente de um dos programas de entrevistas mais tradicionais da televisão brasileira.

"Venho por meio desta comunicar que, por decisão da TV Cultura, deixo de apresentar o Roda Viva a partir de fevereiro", escreveu Vera Magalhães em seu perfil no Instagram na tarde desta terça-feira, 6.

De acordo com Vera, ela apresentará o programa até fevereiro, em edições previamente gravadas, como a que recebeu a atriz Ingrid Guimarães.

Na publicação que fez, Vera afirma que, em dezembro de 2025, havia acertado com a direção da Cultura a renovação de seu contrato por mais um ano. "Eu mesma alertei que seria importante renovar por apenas um ano e fazer a transição do programa, uma vez que esta seria minha sétima temporada."

Segundo a apresentadora, ficou combinado que ela seria chamada em breve para assinar o novo contrato. No entanto, Vera afirmou que, após notas que colocavam em dúvida o novo acordo publicadas pela imprensa, decidiu procurar a presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Ângela de Jesus, para pedir um posicionamento.

Porém, a diretora de jornalismo da emissora, Marília Assef, teria comunicado a mudança de planos e pediu que Vera permanecesse na apresentação do Roda Viva apenas até o mês de abril. "Diante da quebra de um acordo já selado presencialmente, optei por me desligar de imediato", escreveu Vera.

O Estadão procurou a TV Cultura, mas a emissora não se manifestou sobre a saída e o relato de Vera Magalhães. O espaço segue aberto.

Vera Magalhães terminou o comunicado agradecendo aos entrevistados e aos mais de 800 jornalistas que passaram na bancada do programa durante as seis temporadas que ela apresentou.

Neste ano, o Roda Viva comemora 40 anos no ar. A TV Cultura divulgou, no final de 2025, que prepara um documentário para contar a história do programa.

Palavras-chave

TV

Roda Viva

Vera Magalhães

saída
Cultura
.
