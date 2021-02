Túlio Gadêlha agarra Fátima Bernardes durante banho de argila: 'Amor'

Em clima de descontração, Túlio Gadêlha publicou uma série de fotos neste domingo (21) com a namorada, Fátima Bernardes, na praia do Carneiros, em Pernambuco. O deputado federal estava coberto de argila e tentando beijar a apresentadora.

"Amor é quando a pessoa tem todos os motivos para desistir de você e não desiste", brincou Túlio na legenda do post em seu perfil no Instagram.

Fátima respondeu comentando: "Como resistir a esse banho de argila…".

A apresentadora está curtindo alguns dias de folga em Pernambuco com as filhas Beatriz e Laura, de 23 anos, do casamento anterior com William Bonner. Túlio e Fátima namoram desde 2017.