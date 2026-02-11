Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Trailer de 'Sirât' faz referência à polêmica do diretor Oliver Laxe com brasileiros

Estadão Conteúdo

O longa espanhol Sirât, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional e Melhor Som, ganhou um novo trailer para o mercado nacional nesta segunda-feira, 9. Além de contar com imagens do filme, o vídeo também faz referência às falas polêmicas do diretor Oliver Laxe sobre o público brasileiro.

"Bom filme, mas inferior aos sapatos brasileiros", brinca o letreiro da distribuidora Retrato Filmes. No começo de janeiro, o cineasta espanhol participou de um programa de TV e ironizou o engajamento de brasileiros na votação do Oscar.

"Eu gostei do filme brasileiro O Agente Secreto", pontuou Laxe. "Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele", afirmou o diretor no programa La Revuelta.

Após a exibição, o trecho repercutiu nas redes sociais e gerou reação de internautas brasileiros, que passaram a comentar publicações relacionadas a Sirât, muitas delas em tom irônico ou crítico às declarações do diretor.

Após a repercussão negativa, Laxe pediu desculpas pelos comentários. "Acho que o contexto não foi entendido. Foi, em todo caso, uma piada um pouco ruim, não? Eu não daria mais importância", afirmou ao jornal espanhol Diário ABC.

Em Sirât, Laxe conta a história de um pai (Sergi López) e um filho (Bruno Núñez) em busca de Marina, filha e irmã que desapareceu após participar de uma rave no Marrocos. Após percorrerem as montanhas do deserto, os dois optam por seguir um grupo que está à procura de uma última festa. Aos poucos, a família e os amigos criam um laço genuíno de afeto. O deserto, no entanto, é traiçoeiro e guarda surpresas para os visitantes.

O longa espanhol chega aos cinemas brasileiros no dia 26 de fevereiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/OSCAR/SIRÂT/OLIVER LAXE/TRAILER
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRETA

VÍDEO: Sol vai para cima de Ana Paula e é acusada de agressão no BBB 26

Discussão começou após confusão na porta dos brothers e terminou com denúncia de agressão na manhã desta quarta (11).

11.02.26 9h36

FOGO NO PARQUINHO

BBB 26: entenda como começou a treta entre Sol e Ana Paula

Confusão começou após Milena acordar os brothers e terminou com acusação de agressão e pedidos de expulsão

11.02.26 10h04

DECISÃO

Ana Paula nega agressão de Sol Vega, mas sister é expulsa do BBB; veja os vídeos!

"Eu tenho fair play, não vou querer que ela saia. Inclusive, já fizeram isso comigo, eu não vou querer que ela saia de forma alguma", disse Ana Paula Renault.

11.02.26 14h31

POLÊMICA

Gil do Vigor critica Sarah Andrade após eliminação do BBB 26: 'Você não aprendeu?'

Os dois ex-BBBs são amigos desde o Big Brother Brasil 21

11.02.26 10h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda