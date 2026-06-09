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Trailer da nova temporada de The Walking Dead surpreende fãs com volta de personagem

Estadão Conteúdo

O universo de The Walking Dead continua se expandindo e promete movimentar os fãs mais uma vez. A AMC divulgou na segunda-feira, 8, o primeiro trailer da terceira temporada de The Walking Dead: Dead City, spin-off centrado em Maggie e Negan, que retorna às telas em 26 de julho de 2026 nos Estados Unidos.

Além de antecipar novos conflitos em uma Manhattan tomada por ameaças cada vez mais perigosas, a prévia trouxe uma surpresa que rapidamente repercutiu entre os admiradores da franquia, o retorno de Beth Greene, personagem interpretada por Emily Kinney e irmã mais nova de Maggie. Embora os detalhes sobre sua participação ainda não tenham sido revelados, a expectativa é que ela apareça em flashbacks ou em sequências ligadas às lembranças da protagonista.

Desde o encerramento da série principal, em 2022, a franquia apostou em produções derivadas para manter vivas as histórias de personagens que conquistaram o público ao longo de mais de uma década. Entre os projetos lançados estão The Walking Dead: The Ones Who Live, focado em Rick Grimes e Michonne, e as séries Dead City e Daryl Dixon, que seguem em desenvolvimento.

Em Dead City, a narrativa acompanha uma das relações mais complexas de todo o universo da série. Depois de anos marcados por ódio, perdas e desejo de vingança, Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) tentam encontrar uma forma de coexistir em meio ao apocalipse zumbi.

Uma aliança improvável em Manhattan

A aproximação entre os dois chama atenção justamente pelo passado que compartilham. Negan foi responsável pela morte brutal de Glenn, marido de Maggie e um dos personagens mais queridos da produção original. Agora, os antigos rivais buscam construir um futuro em Manhattan, uma cidade isolada desde os primeiros dias da crise e que se tornou palco de novas disputas por sobrevivência.

Segundo a sinopse divulgada pela AMC, a dupla precisará enfrentar uma missão arriscada na ilha de Nova York, onde surgem ameaças capazes de colocar à prova a frágil confiança construída entre eles. Entre os obstáculos estão um assassino perigoso e um militar determinado a persegui-los, enquanto os traumas do passado continuam influenciando suas decisões.

O retorno de Beth e novos nomes no elenco

A nova temporada também amplia o elenco com a chegada de Jimmi Simpson, conhecido por trabalhos em Westworld, e Aimee Garcia, que ganhou destaque em séries como Lucifer. A inclusão dos atores indica uma expansão da trama e a introdução de novos núcleos narrativos.

Mas o anúncio que mais chamou a atenção dos fãs foi a volta de Beth Greene. Morta na série original, a personagem retorna de alguma forma à narrativa, reforçando a importância das memórias e das cicatrizes emocionais que ainda acompanham Maggie.

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