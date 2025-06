Tradição na música brasileira, Festival da Canção Ouremense abre inscrições para a 39ª edição

Para os compositores e admiradores da música popular brasileira, estão abertas as inscrições para o XXXIX Festival da Canção Ouremense um dos eventos mais longevos da música autoral na Amazônia. Compositoras, compositores e intérpretes de todo o Brasil têm até o dia 17 de junho para submeter suas obras inéditas e concorrer a uma das vagas no festival, que este ano será realizado nos dias 17, 18 e 19 de julho, na cidade de Ourém (PA). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma online, por meio do edital disponível no perfil oficial do festival no Instagram: @festivaldeourem.

Esperado pela população de Ourém e por músicos e autores de todo o país, o festival revela, a cada ano, intérpretes em ascenção, promove encontros artísticos e reafirma "a força da música como expressão de identidade, cultura e resistência", segundo afirma a coordenação do evento. Este ano, a curadoria promete uma edição especial, com estrutura aprimorada e ações que valorizam ainda mais a produção musical autoral.

A produção desta 39ª edição tem a direção da produtora cultural Adriana Fukuoka.“A música é um direito sensível. O Festival da Canção Ouremense não é apenas um palco: é uma plataforma de revelações, de reencontros com a própria arte, e uma janela aberta para quem sonha em ver sua música ganhar o mundo”, afirma.

Com um histórico de quase quatro décadas, o festival já recebeu artistas de todas as regiões do país e permanece como referência quando o assunto é incentivo à música autoral e inédita. A proposta é democratizar o acesso, dar visibilidade a novos talentos e fortalecer a produção artística que nasce fora dos grandes centros.

Memória

O Festival da Canção Ouremense é o mais antigo Festival de Música do Estado do Pará em atvidade. Em 1983, um grupo de compositores e intérpretes que juntamente com amantes da música local, inspirado nos grandes festivais nacionais dos anos 60 e 70, elaborou o primeiro festival.

Dentre algumas das pessoas responsáveis pela elaboração da programação estavam: Donato Sarmento, Humbertinho, Fernando Piauí, Alderico Aires, Veloso Neto, Tomaz Ruffeil, Marcos Ruffeil, entre outros, que se disponibilizaram em contribuir à coordenação do projeto.

Em 2024, o compositor Veloso Dias, falecido em dezembro de 2023, foi homenageado no evento. O artista, compositor das canções "Ex mai love" e "Meu coração é brega" nasceu em Ourém e foi também um dos nomes que contribuiu para criação do evento. Rosa Maria do Espírito Santo, esposa do artista, contou, na ocasião, sobre a paixão de Veloso pelo festival e pela música. "'Ele era apaixonado pelo festival de Ourém, ele foi uma das pessoas que viu o festival nascer. Quando ele concorria eu providenciava torcida organizada, era uma festa", recordou a viúva