Humoristas demonstram apoio a Léo Lins após condenação por piadas preconceituosas

Renato Albani, Thiago Ventura, Mauricio Meirelles, Danilo Gentili, Victor Sarro, Murilo Couto, entre outros, se manifestaram nas redes sociais sobre a decisão da Justiça Federal de condenar Léo Lins a oito anos e três meses de prisão.

Renato Albani

Em seu Instagram, Renato Albani defendeu Léo Lins compartilhando um vídeo, onde escreveu: “Inacreditável ver como os valores são invertidos nesse País. Isso é o começo do fim”.

Thiago Ventura

O também humorista Thiago Ventura, compartilhou a notícia, parecendo não acreditar no que estava lendo. “Não é possível”, escreveu o comediante.

Mauricio Meirelles

Já Mauricio Meirelles usou o “X” (antigo twitter) para compartilhar diversos desabafos a favor de Leo. Em uma de suas publicações, o humorista comparou a condenação de Leo com a recente prisão do MC Poze do Rodo, que foi acusado de apologia ao crime organizado e envolvimento com o tráfico de drogas.

Danilo Gentili

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Danilo Gentili comentou sobre a condenação de Leo Lins e disparou: “Piadas não geram gente morrendo, não geram intolerância, preconceito. São apenas piadas”, afirmou o apresentador.

Murilo Couto

Murilo Couto também prestou apoio ao amigo. Ambos trabalharam juntos no The Noite com Danilo Gentili. “Humorista não é bandido”, declarou.

Antonio Tabet

O ex-integrante do canal Porta dos Fundos, Antonio Tabet, compartilhou a notícia no X e fez duras críticas à decisão. “Isso aqui é um absurdo”.

Fabio Rabin

Fábio Rabin também publicou um vídeo nas suas redes sociais comentando o assunto. “Tem gente que usa a piada de forma negativa, para machucar o outro, fazer discurso de ódio. Mas quando o cara está no palco fazendo um show para quem pagou, ele tem licença poética para fazer aquelas piadas”, disse ele.

Victor Sarro

Por outro lado, Victor Sarro não fez nenhum pronunciamento, mas republicou o post de Antonio Tabet no X. Já no Instagram, repostou a imagem de Leo Lins com a palavra “censurado”, publicada pelo cineasta e roteirista Paulo Cursino, com a seguinte legenda: “’A censura é filha do medo, pai da ignorância, e a arma dos tiranos’.– Laurie Halse Anderson. Toda força a Leo Lins."

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)