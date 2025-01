Toquinho e Camilla Faustino mostram o tom das canções em show na AP, em Belém

Cantar ao som de um violão refinado é sempre um atrativo para quem gosta de música. E isso vale, em especial, para o cantor, compositor e violonista paulista Toquinho e a cantora goiana Camilla Faustino, que apresentam "'Um Show Para A Vida Toda" na noite desta sexta-feira, dia 10, a partir das 22h na Sede Campestre da Assembleia Paraense, em Belém. O show marca uma nova temporada para a dupla que tem encantado o Brasil com suas apresentações, interpretando com um toque todo particular grandes sucessos da carreira de Toquinho com o inesquecível "Poetinha" Vinícius de Moraes e outros parceiros e músicas antológicas da Bossa Nova, além de novos trabalhos, contando com a voz superafinada de Camilla, considerada uma revelação da nova música brasileira.

Além de Toquinho e Camilla cantando no palco, nada impede que a plateia também possa cantar durante o show. Afinal, repertório para isso não vai faltar. Os dois artistas reúnem gravações de gemas como "Aquarela", "A Arte de Viver", "Tarde em Itapuã", "O Caderno", "Chega de Saudade", "Roda da Sorte", "Que Maravilha", "Rainha e Rei", "Corcovado" e "Samba de Verão".

Visceral

A relação visceral de Camilla Faustino com a música vem desde que ouvia a mãe cantar, juntamente com o pai de criação. Camilla é de Goiás, onde a música sertaneja é muito forte, mas ela sempre ouviu todos os gêneros, principalmente a chamada MPB.

"Minha primeira apresentação em público foi aos 5 anos de idade, em um show de prefeitura. A partir dos 8 anos, minha mãe passou a me inscrever em festivais de música locais e eu acabava me dando muito bem, ganhando a maior parte deles. Aos 12 anos fiz meu primeiro programa de TV em rede nacional, o 'Gente Inocente' na Rede Globo, onde fiquei por um ano me apresentando semanalmente. Foi uma época muito boa e de muitos aprendizados", conta a cantora.

"Com 16 anos, mergulhei de cabeça e comecei a me apresentar em Goiânia (GO), cantando em eventos, festas, bares, restaurantes, eventos corporativos, período que durou até os meus 21 anos, mais ou menos, quando me mudei Salvador depois de assinar um contrato de empresariamento artístico", acrescenta.

Cantar e ouvir

Sobre a parceria musical com Toquinho, Camilla Faustino relata que começou a cantar com ele em 2016, depois de conhecê-lo nos bastidores do programa do apresentador Raul Gil. "O Maurício Mattar, que era jurado do programa, sabendo do meu gosto pela MPB e da minha enorme admiração pelo Toquinho nos apresentou. Após umas semanas ele me ligou pra me convidar pra cantar com ele na Colômbia. Há 8 anos trabalhamos juntos e expandimos nossa parceira do palco para projetos, composições juntos e muitas produções", diz.

"O que mais admiro no Toquinho é a falta de preconceito, a humildade dele e a criatividade de sua obra. Ele é uma pessoa livre, quando compõe, quando ouve novos cantores e ideias e quando canta novas canções. São características que conversam entre si: humildade e a falta de preconceitos. Tudo isso o eleva por si só a um artista da mais alta classe, à parte de sua obra", declara Camilla.

Para ela, "cantar com o violão do Toquinho é um luxo". "Para além do virtuosismo, Toquinho recheia cada execução musical com uma elevada sofisticação, com harmonias únicas que enriquecem a canção e valorizam o cantor. É fácil cantar com ele, ao mesmo tempo exige uma certa perspicácia musical e algum 'estudo' de quem o acompanha, para que voz e violão se somem e equilibrem para dar o que a música pede", ressalta a cantora.

Conexão

Camilla Faustino não esconde o que pensa sobre a arte de cantar. "Cantar pra mim é uma das formas mais íntimas de comunicação. É uma ligação. Uma conexão. É sentimento. Uma nobre troca entre quem ouve e quem canta. Talvez, cantar sem ter quem ouça perca um pouco o sentido".

Nesse clima, Camilla revela que canta Bossa Nova desde os seus 16 anos, mas não apenas essa gênero musical. "Cantava samba, bossa e MPB. Em 2019 gravei um DVD pra comemorar os 60 anos da Bossa Nova, um projeto do meu antigo empresário, Marcos Maynard, com produção do grande Luiz Carlos Maluly. Mas foi um trabalho pontual, de comemoração. Entre outras coisas, meu maior incentivo foram a influências que recebi de pessoas próximas. A começar pelo meu irmão Thiago, mais novo do que eu, que já com pouca idade amava João Gilberto e Chico Buarque. Depois por influência de músicos que tocavam na noite me acompanhando e me inseriram um tanto mais nesse universo. Só então, por pura identificação minha".

"Adorava a batida, as letras e achava muito gostoso interpretar canções como 'Samba de uma nota só', 'O pato', 'Chega de saudade', 'Desafinado', 'Wave' e muitas outras. Estou preparando um trabalho autoral, inédito, com a minha cara, que deve ser lançado em breve", anuncia a artista.

Na avaliação que faz de 2024, Camilla diz que foi um ano de muito trabalho, com turnê de dois meses na Europa, algumas composições com Toquinho e Guido Morra, compositor italiano do original de 'Acquarello', que escreveu algumas letras pra melodias que ela e Toquinho. "Para 2025, espero 'tirar do papel' essas canções e lançá-las nas plataformas de streaming e na internet", adianta.

Sobre o que tem gostado de ouvir da música paraense, Camilla Faustino diz: "Eu acho bonita a expressão cultural do carimbó, o ritmo alegre, as moças rodando aquelas saias imensas e coloridas. É bem legal e contagiante". Ela espera que as pessoas se divirtam, se emocionem e fiquem com vontade de voltar ao show, "e, claro, comer pato ao tucupi".

Hora de voltar

Toquinho é uma referência para quem produz e gosta de música no Brasil. Além de exímio violonista, ele formou com Vinícius de Moraes uma dupla imortal na música brasileira, com sucessos que reverberam até hoje dentro e fora do Brasil. Toquinho completou 60 anos de carreira em 2024.

Sobre a vinda a Belém neste começo de temporada em 2025, o artista diz que a capital do Pará possui uma cultura muito forte. Ele diz gostar muito da gastronomia, com destaque para o tucupi, gosta da chuva cotidiana. "E o público de Belém sempre foi um público acolhedor. Então, voltar a Belém sempre é um prazer, que se divide, como num mosaico assim, em grandes prazeres", declara.

Toquinho diz que sempre teve uma relação muito estreita, como com as cantoras Fafá de Belém, Jane Duboc e Leila Pinheiro. "São três cantoras que sempre cruzaram os mesmos caminhos que eu cruzei e são pessoas queridas, grandes amigas e grandes talento", pontua. Toquinho não vem a Belém há alguns anos, como ressalta, estipulando ser em torno de cinco ou seis anos. 'E tá na hora de voltar e é isto o que vai acontecer agora", completa.

Serviço

Evento: 'Um Show Para A Vida Toda - Toquinho & Camilla Faustino'

Data: 10 de janeiro de 2025

Horário: a partir das 22h

Local: Assembleia Paraense - Av. Almirante Barroso, nº 4614

Ingressos: Lojas Sonhos Dos Pés Boulevard Shopping, Shoppings Castanheira e Metrópole Ananindeua; Lojas Kings Pátio Belém e Parque Shopping; e site www.bilheteriadigital.com.brInformações: 98147-5222

Realização: MC Entretenimento