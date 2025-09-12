Capa Jornal Amazônia
Tomorrowland Brasil 2026 é adiado após incêndio em palco na Bélgica

Estadão Conteúdo

O Tomorrowland Brasil, previsto para 2026 em Itu, no interior de São Paulo, foi adiado para o início de 2027. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 11, após a confirmação de que o palco principal do festival, atingido por um incêndio em julho, não poderá ser utilizado.

A mudança não afeta o evento de 2025, que acontece entre os dias 10 e 12 de outubro no Parque Maeda, em Itu. A edição celebrará o quinto ano do festival no Brasil com o tema "Life".

Motivos do adiamento

Segundo a organização, o "mainstage" (palco principal) que viria para o Brasil em 2026 foi danificado pelo incêndio ocorrido na Bélgica. Embora ninguém tenha se ferido, a estrutura precisará ser reconstruída, o que exige mais tempo de planejamento.

Outro fator que pesou na decisão foi o calendário internacional da marca em 2026, considerado pela organização como um dos mais intensos já planejados, com diversos projetos simultâneos ao redor do mundo.

O festival informou que a próxima edição brasileira está prevista para o início de 2027, primavera na Europa e outono no Brasil. O adiamento foi classificado como parte de um planejamento para garantir qualidade de produção e crescimento sustentável do evento no País.

MÚSICA

TOMORROWLAND BRASIL

ADIAMENTO
