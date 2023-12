Tom Wilkinson, ator de 'Ou Tudo Ou Nada' e 'Shakespeare Apaixonado' morre aos 75 anos

O ator britânico Tom Wilkinson, conhecido por participar de filmes como "Ou Tudo Ou Nada", "Shakespeare Apaixonado" e "O Exótico Hotel Marigold", morreu aos 75 anos. De acordo com comunicado, divulgado pelo agente do ator, Wilkinson morreu em casa, ao lado da família. A causa da morte não foi divulgada.

"É com grande tristeza que a família de Tom Wilkinson anuncia que ele morreu repentinamente em casa no dia 30 de dezembro. Sua esposa e família estavam com ele. A família pede privacidade neste momento", diz o comunicado enviado a BBC.

Tom Wilkinson nasceu em Leeds, na Inglaterra. Depois ele se mudou para o Canadá e retornou para o país natal, quando morou na Cornualha. Wilkinson começou a atuar aos 18 anos.

Ele ganhou um Bafta, maior prêmio do cinema britânico, por "Ou Tudo Ou Nada", e reprisou o papel de Gerald quando uma série do Disney+ revisitou os personagens 26 anos depois. O artista também ganhou um Emmy por interpretar Benjamin Franklin na minissérie "John Adams".

Wilkinson ainda recebeu duas indicações ao Oscar, por "Conduta de Risco" e "Entre Quatro Paredes". Além de seis indicações ao Bafta, ele recebeu uma indicação ao Emmy por dar vida a Joe, pai de John F. Kennedy, em "The Kennedys".

Outros trabalhos em que trabalhou foram "Batman Begins", "O Patriota", "Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças", "O Homem que Mudou o Mundo", "Black Knight", "Operação Valquíria", "O Cavaleiro Solitário" e "Negação".

Tom Wilkinson era casado com Diana Hardcastle desde 1988, com quem teve duas filhas, Alice e Molly. Wilkinson e Diana atuaram juntos em "The Kennedys" e em "Good People".