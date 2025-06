Tom Felton retorna ao universo de Harry Potter como Draco Malfoy em nova produção

O bruxo loiro de Hogwarts está de volta: o ator britânico Tom Felton, 37 anos, vai reprisar seu papel como Draco Malfoy na peça "Harry Potter and the Cursed Child", em cartaz na Broadway a partir de novembro de 2025. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5) nas redes sociais da produção, com uma imagem que mostra Felton usando novamente o figurino do personagem que o consagrou no cinema.

A produção será encenada no Lyric Theatre, em Nova York, e marca o retorno oficial de Felton ao universo mágico criado por J.K. Rowling após mais de uma década desde o fim da saga cinematográfica. Na peça, que se passa anos após a batalha final de Harry Potter, Draco é apresentado em sua versão adulta, agora como pai de um dos alunos de Hogwarts.

VEJA MAIS

Série da HBO

A HBO segue avançando com a pré-produção de sua série de Harry Potter, que terá uma temporada para cada um dos sete livros da saga. Embora diversos nomes já tenham sido confirmados no elenco, o papel de Draco Malfoy ainda não foi escalado, gerando expectativa entre os fãs.

Entre os nomes já anunciados para a série estão John Lithgow como o diretor Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu no papel de Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid. Também integram o elenco Luke Thallon como Professor Quirrell e Paul Whitehouse como o zelador Argus Filch. A escolha para interpretar o vilão Voldemort ainda é um mistério, mas o nome de Cillian Murphy circula fortemente entre os rumores.

A série, produzida com envolvimento direto da autora J.K. Rowling, será exibida na HBO e HBO Max, mas ainda não tem data de estreia confirmada.