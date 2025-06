Ator de 'Game of Thrones' dá conselho a elenco mirim de novo 'Harry Potter'

Com o anúncio dos jovens Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout como o trio protagonista da série de Harry Potter, um ator mirim de outra fantasia da HBO deu um conselho para os garotos levarem para o resto da carreira. Isaac Hempstead Wright, que viveu Bran Stark em Game of Thrones, afirmou que o mundo dos intérpretes de Harry, Hermione e Rony está prestes a se tornar "um lugar muito menor".

"Aproveitem cada minuto, aproveitem cada oportunidade que a série lhes proporcionará", disse ele ao The Independent. "Posso ir a qualquer país do mundo e provavelmente haverá alguém lá que vai gostar de me ver. Você vai a um bar em Madri na Espanha ou algo assim, e alguém vai querer conversar com você. O sucesso de Game of Thrones tornou o mundo um lugar muito menor."

Embora Wright tenha sido escalado em cenário semelhante a McLaughlin, Stanton e Stout, o ator, hoje com 26 anos, afirmou que os jovens passarão por mais pressão vinda das redes sociais. "O Twitter tinha basicamente acabado de lançar em 2009, quando filmamos o piloto. Não tivemos o mesmo escrutínio que eles terão agora. Não havia o mesmo nível de ódio online naquela época."

Embora seja baseada em um dos maiores best-sellers da história, a série de Harry Potter chega cercada de polêmicas, muito por causa do discurso transfóbico veiculado por J.K. Rowling. A autora da saga literária, que assina a produção do seriado da HBO, foi duramente criticada por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, astros da franquia cinematográfica, por causa de suas declarações, com o sentimento também sendo reproduzido por parte do público.

Ainda sem data para estrear, a nova versão de Harry Potter contará ainda com John Lithgow, Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer, Luke Thallon e Paul Whitehouse em seu elenco. Francesca Gardiner (Succession) assina o roteiro e Mark Mylod dirigirá os episódios da série.

As temporadas de Game of Thrones e seu derivado, A Casa do Dragão, estão disponíveis na Max. Os 11 filmes de Harry Potter estão disponíveis na mesma plataforma.