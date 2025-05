Tom Cruise desembarca em Seul para divulgar novo filme da franquia 'Missão Impossível'

Tom Cruise participou nesta quinta-feira (8) de uma coletiva de imprensa na cidade de Seul, na Coreia do Sul, para divulgar o lançamento de seu novo filme ‘Missão Impossível - O Acerto Final.

Dirigido por Christopher McQuarrie, a trama do novo filme da franquia envolve o agente Ethan Hunt (Cruise) e sua equipe da IMF em uma missão perigosa como objetivo de recuperar uma nova arma de destruição, que coloca em risco toda humanidade. Hunt também terá que enfrentar o maior vilão de seu passado.

No Brasil, a pré-estreia do filme nos cinemas acontece no dia 22 de maio.