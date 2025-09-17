'Todos usam anabolizantes em Hollywood': 'Nenhum é natural', garante ator de filmes de heróis

O ator americano Frank Grillo afirmou que o uso de anabolizantes em Hollywood é frequente. O astro concedeu uma entrevista ao podcast Strong Talk, da revista Mens Health, e falou sobre vida fitness e o uso de esteroides na indústria cinematográfica norte-americana.

Hoje aos 60 anos, Grillo admitiu que já fez uso de anabolizantes para aprimorar a transformação física para filmes de super-heróis. Ele explicou que começou a aplicar testosterona há seis anos, quando descobriu que seu nível hormonal estava baixo, e começou a dormir melhor e se sentir mais feliz.

"Não há nada de errado em usar essas substâncias, mas sejamos honestos, é só isso. As pessoas dizem que eu estou trapaceando, mas eu tenho 60 anos e treino todos os dias", defendeu. "Sou um ator, não sou um linebacker do New York Giants, não estou competindo nas Olimpíadas."

Frank Grillo esteve recentemente em Superman (2025) interpretando o general Rick Flag Sr., personagem que reprisou na segunda temporada de Pacificador. Na Marvel, atuou em Capitão América: O Soldado Invernal (2014), Capitão América: Guerra Civil (2016) e Vingadores: Ultimato (2019). Segundo ele, o uso de anabolizantes entre atores de Hollywood, sobretudo aqueles escalados para filmes que exigem transformação física rápida, é comum.

"Eles fazem isso tomando medicamentos prescritos por médicos, o que é bom porque ao menos o uso pode ser monitorado por profissionais", pondera. "Mas nenhum destes corpos é natural. Esses caras não saem por aí de um jeito por seis meses do ano e, de repente, têm 16 quilos de músculos. Todos nós sabemos o que eles estão fazendo. Eles podem não querer falar, mas todos eles usam. Todos."