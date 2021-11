Tobey Maguire aparece em peça publicitária do novo 'Homem-Aranha' e fãs especulam volta

Com a estreia nos cinemas brasileiros próxima de acontecer, o novo filme 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' têm deixado os fãs na expectativa; principalmente após o anúncio públicitário em que Tobey Maguire, o primeiro a interpretar o super-herói, aparece.

O usuário @Dominic_kravitz publicou em seu Twitter um vídeo e fotos de uma caixa de brinquedo que ele recebeu da BarkBoxque sobre 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' e mostra os diferentes estilos de uniforme usados por Tom Holland. Posicionado logo atrás dele, é possível ver uma segunda versão do herói da Marvel. A imagem está em preto e branco, mas, para os fãs da trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi, é inconfundível: se trata do uniforme que o Peter Parker de Tobey Maguire fez para si mesmo em seu quarto durante seus três filmes, aparecendo apenas parte de sua cabeça.

Por enquanto essas afirmações são apenas suposições, pois não há nada confirmado. Um dos principais rumores envolvendo a produção é a possibilidade do retorno de Andrew Garfield e Tobey Maguire no novo filme. O longa vai explorar o multiverso no Universo Cinematográfico Marvel e confirmou a aparição de antigos vilões de outros filmes do herói, como Doutor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe), Electro (Jamie Foxx), Homem-Areia (Thomas Haden Church) e Lagarto (Rhys Ifans) – todos antagonistas das versões de Maguire e Garfield, o que contribui para a reunião das três versões personagem na Marvel.