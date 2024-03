Titanic: Porta usada por Kate Winslet e DiCaprio no filme é vendida por R$ 3,5 milhões

A porta de madeira usada por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio no filme Titanic foi vendida por R$ 3,5 milhões. A peça fazia parte do evento Treasures from Planet Hollywood , da Heritage Leilões, que também leiloou vários itens famosos no cinema, como o chicote de Indiana Jones em “O Templo da Perdição”, que saiu por US$ 525 mil (R$ 2,6 milhões) e o machado de Jack Nicholson em “O Iluminado”, comprado por US$ 125 mil (R$ 621 mil).

Segundo a casa de leilões, o item é “parte da moldura da porta logo acima da entrada do lounge de primeira classe [do navio]”. Ou seja, não é a porta completa, apenas parte do conjunto. O vestido usado por Kate Winslet no fim do filme, também foi leiloado e vendido a R$ 621 mil.

VEJA MAIS

Em novembro de 2023, a casa de leilões britânica Henry Aldridge & Son informou que um exemplar do cardápio servido aos passageiros da primeira classe do Titanic também foi arrematado por 84 mil libras (mais de US$ 100 mil ou cerca de R$ 490 mil).