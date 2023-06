Onde o Titanic afundou? Veja como os restos do transatlântico foram encontrados

No último domingo (18), um submarino que fazia um mergulho para visitar os destroços do Titanic desapareceu 1 hora e 45 minutos após entrar no mar. Autoridades norte-americanas trabalham para localizar a embarcação que levava cinco pessoas a bordo para a expedição, entre elas, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho Suleman. O transatlântico que deu origem ao filme desapareceu em 1912, no Oceano Atlântico Norte, localizado no Canadá, a cerca de 3,8 mil metros de profundidade.

Onde o Titanic afundou?

Após a colisão com o iceberg, o navio afundou ao sul do "Grand Bank of Newfoundland", em uma área conhecida atualmente como "Titanic Canyon", a cerca de 400 milhas náuticas (740 quilômetros) ao sul da província de Terra Nova e Labrador, uma ilha ao extremo leste do país norte-americano.

A imagem em 8k mostra detalhes do deck do navio (Divulgação/OceanGate Expeditions)

Segundo o oceanógrafo Robert Ballard, assim como no filme, dirigido por James Cameron, o transatlântico se partiu ao meio. Sendo assim, seus restos estão divididos em duas partes, com a proa e a popa separadas por uma distância de cerca de 800 metros.

A Ocean Gate Expeditions comanda expedições subaquáticas, com o objetivo de captar detalhes nunca vistos antes da embarcação (Divulgação/OceanGate Expeditions)

Como e quando os restos do Titanic foram encontrados?

Os restos da embarcação foram encontrados em 1985, 73 anos após o naufrágio, por Ballard, que já havia trabalhado em missões secretas para a Marinha dos Estados Unidos. O órgão norte-americano forneceu os meios para que o oceanógrafo conseguisse localizar o navio, desde que ele também encontrasse dois submarinos nucleares do país, que haviam afundado no local na década de 1960.

Com isso, Ballard partiu em missão a bordo do navio de pesquisa Knorr, divulgando que iria apenas descobrir onde estavam os restos do RM Titanic. A outa parte da missão era secreta, para que a Rússia ou a imprensa não desconfiassem que ele também estava em busca dos submarinos.

O oceanógrafo encontrou primeiramente os submarinos USS Thresher e USS Scorpion e deveria localizar o Titanic dentro do prazo de até 12 dias, pois a embarcação que ele utilizava já estava alugada para outras pessoas. Em apenas oito dias, Ballard conseguiu achar o transatlântico em 1º de setembro de 1985, com o auxílio do submersível Argo, que era equipado com câmeras capazes de transmitir imagens à superfície.

