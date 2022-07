Tirullipa fala sobre investigação de lavagem de dinheiro: 'Jamais e nunca irei me envolver'

Depois de ter uma série de bens apreendidos por conta de um mandado de busca e apreensão, o humorista Tirullipa se pronunciou por meio de sua assessoria. Em uma nota publicada nesta sexta-feira, 15, o artista garante que as acusações contra ele não procedem. Ele é investigado por relações com uma empresa acusada de formação e organização criminosa. Esta é a mesma investigação que também apreendeu bens na casa da influenciadora Deolane Bezerra.

“Em atenção ao que vem sendo veiculado na mídia acerca do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do humorista Tirullipa, a assessoria jurídica do artista informa que o mesmo não possui qualquer envolvimento com a empresa investigada por suposto crime contra a economia popular e associação criminosa. Além disso, não figura como investigado no inquérito", diz o texto publicado no perfil do humorista no Instagram.

"O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande. Fake news essa notícia que saiu de que eu tivesse envolvimento com alguma coisa criminosa. Gente, jamais e nunca irei me envolver", disse Tirullipa em vídeo publicado no Instagram stories, onde também falou que prestou serviço para a empresa investigada em 2021, e depois nunca mais teve envolvimento.

Com um mandado de busca e apreensão, policiais foram até a mansão do humorista e apreenderam uma série de bens de luxo, assim como dinheiro e folhas de cheque. A nota da assessoria de Tirullipa diz ainda que ele apenas fez uma ação publicitária para a empresa citada no inquérito.

"Vale destacar que o artista realizou apenas uma ação de divulgação pontual e única, no ano de 2021, para a empresa investigada. Ressalta-se ainda, que todos os valores e bens apreendidos em sua casa são provenientes do seu trabalho, legalmente declarados e já estão sendo devolvidos ao artista, que segue contribuindo com toda a investigação e à disposição da justiça!".

Entre os bens apreendidos na mansão de Tirullipa estão um notebook da marca Dell, iPhones e até mesmo telefones novos. Também foram levados mais de R$ 27 mil, passaportes, chaves de veículos e caixas com celulares da Apple. Quatro folhas de cheque preenchidas no valor de R$ 30 mil também foram encontradas. O humorista é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro.