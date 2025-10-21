Tiny Desk Brasil reverencia o samba e o pagode com Péricles

O Tiny Desk Brasil dedica seu novo episódio ao samba e ao pagode com uma performance de Péricles nesta terça-feira, 21, no canal exclusivo do projeto no YouTube. A versão nacional do formato homenageia gêneros que representam a essência da cultura do País.

Com quase 40 anos de trajetória, Péricles foi o escolhido para celebrar a sonoridade que atravessa gerações. No episódio, o cantor revisita sucessos que marcaram sua carreira, como Gamei, Eu e Você Sempre, Melhor Eu Ir, Até Que Durou e Jogo de Sedução.

Acompanhado pelos músicos Izaias Marcelo (violão), Rodrigo Lira (cavaquinho), Leandro Dupan (pandeiro), Jair Mota (tantan e repique de mão), Rene Faria (tantanzão e tamborim), Márcio Silva (vocal) e Clayton Tristão (vocal), Péricles entrega uma apresentação intimista, em sintonia com a proposta do Tiny Desk.

"O pagode nasceu nas rodas, nos encontros, e estar nesse espaço é uma forma de mostrar o quanto ele pode dialogar com diferentes públicos sem perder sua essência", destacou o cantor.

Lançado oficialmente em 7 de outubro, o Tiny Desk Brasil é a primeira versão do projeto da NPR (National Public Radio) na América Latina e apenas o terceiro país no mundo a ganhar uma edição própria, depois de Japão e Coreia do Sul. Assim como no formato original, as apresentações são gravadas ao vivo, em um ambiente pequeno e sem amplificação de voz, dentro do escritório do Google em São Paulo.

Além dos shows, o público também pode conferir o Tiny Talks, conteúdo adicional apresentado por Sarah Oliveira, que recebe os artistas para conversas descontraídas sobre carreira e bastidores. Os bate-papos vão ao ar sempre às quintas-feiras, às 11h.