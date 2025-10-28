Tiny Desk Brasil convida Céu em comemoração aos 20 anos de carreira da cantora

O Tiny Desk Brasil desta terça-feira, 28, convida Céu para celebrar os vinte anos do lançamento de seu primeiro álbum, que leva o nome da cantora. A apresentação foi ao ar às 11h, no YouTube.

Entre as músicas do projeto, ela apresentou sucessos como Malemolência, Lenda, Ave Cruz, Grains de Beauté e Varanda Suspensa.

A banda de Céu é composta por Sthe Araujo na percussão, Leonardo Mendes na guitarra, Lucas Martins no baixo, DJ Marco, Zé Ruivo nos teclados e Pupillo na bateria.

"Foi muito especial participar do Tiny Desk Brasil, que celebra a força do músico e da música em sua raiz, e faz com que as pessoas que estão ali presentes se tornem parte daquele processo e sintam, junto com o artista, a intimidade de estar naquele momento de força da música, mas também de vulnerabilidade e presença", contou a artista, em comunicado à imprensa.

Céu também estará em um bate-papo com Sarah Oliveira para o projeto do Tiny Desk, o Tiny Talks, que vai ao ar às quintas-feiras, às 11h. Realizado de maneira descontraída, ele pretende abordar novas ideias, emoções e depoimentos dos convidados para o projeto musical.

Quem é Céu?

A cantora e compositora de 45 anos Maria do Céu Whitaker Poças, mais conhecida como Céu, estreou seu primeiro álbum em 2005. Com vinte anos de carreira, seus discos de maior destaque são Tropix e APKÁ, de 2016 e 2019, respectivamente.

Em seu segundo disco, Vagarosa, de 2009, a artista ganhou aclamação da crítica internacional. Foi uma das primeiras artistas brasileiras a ser indicada ao Grammy Awards, considerada a maior premiação do mundo musical, além de ter alcançado a Billboard Hot 200, na 57ª posição, nos Estados Unidos.

Com Tropix, ganhou em duas categorias diferentes no Grammy Latino. Sua terceira estatueta veio com APKÁ.