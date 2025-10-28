Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Tiny Desk Brasil convida Céu em comemoração aos 20 anos de carreira da cantora

Entre as músicas do projeto, ela apresentou sucessos como Malemolência

Estadão Conteúdo
fonte

Cantora Céu no Tiny Desk Brasil (Reprodução / Instagram @tinydeskbra)

O Tiny Desk Brasil desta terça-feira, 28, convida Céu para celebrar os vinte anos do lançamento de seu primeiro álbum, que leva o nome da cantora. A apresentação foi ao ar às 11h, no YouTube.

Entre as músicas do projeto, ela apresentou sucessos como Malemolência, Lenda, Ave Cruz, Grains de Beauté e Varanda Suspensa.

A banda de Céu é composta por Sthe Araujo na percussão, Leonardo Mendes na guitarra, Lucas Martins no baixo, DJ Marco, Zé Ruivo nos teclados e Pupillo na bateria.

"Foi muito especial participar do Tiny Desk Brasil, que celebra a força do músico e da música em sua raiz, e faz com que as pessoas que estão ali presentes se tornem parte daquele processo e sintam, junto com o artista, a intimidade de estar naquele momento de força da música, mas também de vulnerabilidade e presença", contou a artista, em comunicado à imprensa.

Céu também estará em um bate-papo com Sarah Oliveira para o projeto do Tiny Desk, o Tiny Talks, que vai ao ar às quintas-feiras, às 11h. Realizado de maneira descontraída, ele pretende abordar novas ideias, emoções e depoimentos dos convidados para o projeto musical.

Quem é Céu?

A cantora e compositora de 45 anos Maria do Céu Whitaker Poças, mais conhecida como Céu, estreou seu primeiro álbum em 2005. Com vinte anos de carreira, seus discos de maior destaque são Tropix e APKÁ, de 2016 e 2019, respectivamente.

Em seu segundo disco, Vagarosa, de 2009, a artista ganhou aclamação da crítica internacional. Foi uma das primeiras artistas brasileiras a ser indicada ao Grammy Awards, considerada a maior premiação do mundo musical, além de ter alcançado a Billboard Hot 200, na 57ª posição, nos Estados Unidos.

Com Tropix, ganhou em duas categorias diferentes no Grammy Latino. Sua terceira estatueta veio com APKÁ.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/TINY DESK BRASIL/CÉU
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

RECONHECIMENTO

Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por trajetória e engajamento cultural

A honraria antecede o lançamento de 'Fafá de Belém, o Musical', que estreia em novembro no Theatro da Paz

27.10.25 20h51

POLÊMICA

Advogada deixa defesa de Dado Dolabella e nega envolvimento em suposta coação

Após o afastamento de Fernanda Tripode, advogado de Marcela Tomaszewski também deixou o caso, alegando discordância com a decisão da cliente

27.10.25 19h14

MÚSICA

AMAJAZZON LAB abre inscrições para oficinas internacionais gratuitas de jazz e criação musical em Be

De 27 a 30 de novembro, artistas da Amazônia, África e Europa compartilharão suas experiências e técnicas em workshops e práticas coletivas

27.10.25 17h10

MAIS LIDAS EM CULTURA

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

CULTURA

Amazônia Fashion Week celebra a moda autoral amazônica com arte e tecnologia

Em sua 20ª edição, evento será aberto nesta quinta (30) em Belém com um desfile em espaço público e vai mostrar um panorama da produção de moda com elementos da identidade regional

28.10.25 13h58

CULTURA

Gruta expõe os porões da sociedade em 'Dorotéia', de Nelson Rodrigues, na Casa Cuíra, em Belém

Espetáculo marca a volta dessa trupe emblemática do teatro paraense após um hiato de cinco anos

28.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda