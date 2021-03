'Tinha que transar 10 vezes ao dia', revelou Latino sobre compulsão sexual

Aos 48 anos, Latino revelou que houve uma época de sua vida em que era víciado em sexo, chegando a transar mais de cinco vezes ao dia. No entanto, o cantor garantiu que agora está em uma fase mais tranquila.

“Tinha que transar dez vezes por dia. Entendi que precisava de ajuda quando percebi que uma coisa simples da vida, que está aí pra te fazer feliz, estava me consumindo", contou, em entrevista para a revista Quem. O artista comentou que no auge da fama era tido como ‘garanhão’ pelo público e que o título lhe rendeu vários convites para posar nu em revistas masculinas.

"Hoje posso dizer que encontrei o equilíbrio em tudo na vida. Seja no sexo, no relacionamento, profissionalmente... Procuro ser um ser humano melhor para mim e para quem está ao meu lado", afirmou. Atualmente, Latino namora com a advogada Rafaella Ribeiro.