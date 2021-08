TikToker morre após ser baleado em cinema

Morreu no último sábado (31), após não resistir aos ferimentos de um tiroteio ocorrido na semana passada, o tiktoker americano Anthony Barajas, de 19 anos. Ele estava no cinema quando foi baleado no olho. O caso aconteceu em Corona, na Califórnia. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a imprensa norte-americana, o jovem estava em um encontro com Rylee Goodrich, de 18 anos, quando tudo aconteceu. Ela também foi baleada e morreu na hora.

O casal assistia ao filme 'Uma Noite de Crime 5: A Fronteira', quando tudo aconteceu. As motivações do atentado ainda não foram esclarecidas. Um homem foi preso após ser encontrado com a carteira de Rylee. Ele é acusado de homicídio, tentativa de homicídio e roubo. Segundo a polícia, não há nenhuma conexão entre o suspeito e as vítimas.

Barajas tinha mais de um milhão de seguidores em sua conta do TikTok e mais de 50 mil no Instagram. Seu último post foi com a sua mãe, Catherine Soto Barajas.