Tiktoker diz que pode ter beijado mais de 30 pessoas na Farofa da Gkay

A influenciadora digital Júlia Puzzuoli, de 19 anos, respondeu às críticas por ter beijado mais de 30 pessoas na festa conhecida como "Farofa da Gkay". A tiktoker rebateu diretamente à publicação de uma página de fofocas que mostrava comentários negativos sobre sua performance amorosa em um dos eventos mais aguardados e comentados do ano. Na publicação em questão, um internautas chamava a jovem de "mulher sem valor" e outro dizia que os "valores estão invertidos".

Júlia, que está sendo apontada por outra influenciadora, Viih Tube, como sua possível sucessora quando o assunto é beijação na Farofa, disse que é solteira e que não entende o porquê de tanto rebuliço em torno das suas atitudes.

"Não estou fazendo nenhum mal pra ninguém, me divertindo e sou solteira! Homens e mulheres têm o direito de se divertir e fazer o que quiser, somos livres, e infelizmente o peso maior é só pra um lado", afirmou Júlia Puzzuoli.

A jovem também apontou alguns candidatos a melhor beijo, entre os que ela experimentou: Gui Napolitano, ex-BBB e ex-No Limite e o gamer Nobru.

Ela ainda disse que o número de 30 pessoas beijadas, que está sendo divulgado e alvo de críticas, na verdade, pode não estar correto, já que ela não contabilizou pessoa por pessoa. “Foi tão gostoso, tão divertido, que não lembro de todas as pessoas que fiquei, não sei se conta beijo triplo", analisou.