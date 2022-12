Farofa da Gkay: Gretchen dança com Léo Santana e fala sobre prótese do marido

A programação na Farofa da Gkay continua e o segundo dia, a última terça-feira (6), rendeu muito assunto. O cantor Léo Santana foi uma das atrações da noite e colocou todos os convidados para dançar, incluindo a "rainha do rebolado", Gretchen. A cantora subiu no palco e sensualizou junto com o baiano.

Gretchen está dando o que falar nos últimos dias desde quando foi ao Catar fazer a cobertura da Copa do Mundo da FIFA. Para o aniversário da influenciadora Gessica Kayane, a artista desembarcou no Brasil junto com o marido e foram direto para Fortaleza (CE), onde ocorre a festa.

Além de aproveitar o momento, a dançarina também já rebateu algumas críticas que recebeu nas redes sociais. Desta vez, uma seguidora criticou o visual do marido de Gretchen, o músico Esdras de Souza e a cantora não deixou passar batido.

"Uma (seguidora) falou um ridículo de um absurdo, que era para ele tirar a cola da prótese. Então, desinformada, ele não usa mais há dois anos. O médico disse que não faria o transplante capilar de uma vez. Ia ver como ia ficar para depois fazer retoque", começou Gretchen.

Segundo a "rainha do rebolado", a região onde a seguidora achou ser uma cola, era, na verdade, a parte da cabeça que recebeu o implante capilar que está em processo de crescimento.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)