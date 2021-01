Tierry pede Gabi Martins em namoro e casal posa em clima romântico

Neste domingo (10), o cantor Tierry pediu a cantora e ex-BBB Gabi Martins em namoro. Nas redes sociais, o casal postou fotos onde aparecem em clima de romance e Gabi fez questão de exibir sua aliança.

O pedido contou com aliança, buquê de flores e muito romance. Em seu perfil do Instagram, o cantor compartilhou uma foto das mãos do casal e das alianças de compromisso. “Ela disse sim”, escreveu Tierry na legenda.

Já Gabi, postou a foto de um buquê de rosas e escreveu: “Agora é oficial”. O casal está junto desde o ano passado, mas ainda não tinham assumido um relacionamento sério, embora o cantor já tivesse falado de casamento com Gabi.