Tico Santa Cruz termina casamento de mais de 20 anos

O vocalista da banda Detonaustas,Tico Santa Cruz, está solteiro. Ele se separou de Luciana Rocha Moreira, com quem estava junto há mais de 20 anos e tiveram dois filhos: Lucas Santa Cruz, de 19 anos, e Bárbara Odara Santa Cruz, de 12.

De acordo com o jornal Extra, ainda não há detalhes sobre o que teria motivado o fim da relação do casal. Tico, que morava com a família em um bairro nobre da Zona Oeste do Rio, já deixou a casa em que vivia. Os dois começaram o relacionamento ainda no início dos anos 2000. Subiram ao altar, porém, em 2015 para oficializar a união numa cerimônia no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio.