Tico Santa Cruz perde seguidores ao postar foto em terreiro de Candomblé

Tico Santa Cruz relatou nas redes sociais ter perdido seguidores depois de postar uma foto em um terreiro de Candomblé da Mãe Fátima Mattos Oxum, no Rio de Janeiro. Segundo desabafou o cantor em uma postagem no Instagram, "hoje quando estive no terreiro, acendo minhas velas, fiz minhas orações e no final, pedi para tirar uma foto num dos altares com mais diversidade da casa. Gosto dessa energia. Foi então que minha esposa disse: 'toda vez que você posta uma foto sobre sua fé, você perde seguidores. Nunca vai chegar aos 500 mil'. E ela tem razão! Toda vez que posto algo sobre minha espiritualidade, meus orixás me livram de algum peso!. E lá se vai uma leva de 'seguidores".

O cantor do Detonautas fez ainda um apelo contra a intolerância religiosa e pediu respeito. "Como pessoa pública, entendo que desconstruir o preconceito e a intolerância contra as religiões de matriz africana, faz parte dessa história. Já estive em igrejas e postei fotos aqui, não houve nenhuma movimentação... Mas basta colocar os orixás, as guias, os cantos, pontos... Assim seguiremos por aqui! Respeitando todas as religiões e exercendo o livre direito à crença! Quem quiser ficar - seja sempre bem vindo. Quem quiser sair, que Deus lhes ilumine! Assim vamos depurando sempre as energias e mantendo o que temos de mais importante: O RESPEITO!".